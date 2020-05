Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult interjúsorozatban beszélt erről.","shortLead":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult...","id":"20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ffe9-ef28-461d-8ce3-0d02decf5ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 15:27","title":"Kásler Miklós szerint a kormányon nincs támadási felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141720e8-dd99-4e5f-a6d0-bcf5eeccf5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar állam is beleszólhatott volna az ügybe, de nem élt a lehetőséggel.","shortLead":"A magyar állam is beleszólhatott volna az ügybe, de nem élt a lehetőséggel.","id":"20200519_A_Benesdekretumokra_hivatkozva_akartak_elvenni_egy_szlovak_ferfi_foldjet_Strasbourg_szerint_igazsagtalaul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141720e8-dd99-4e5f-a6d0-bcf5eeccf5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ddeef0-b36c-42c4-a06e-1ea9f42cf936","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_A_Benesdekretumokra_hivatkozva_akartak_elvenni_egy_szlovak_ferfi_foldjet_Strasbourg_szerint_igazsagtalaul","timestamp":"2020. május. 19. 19:17","title":"A Benes-dekrétumokra hivatkozva akarták elvenni egy szlovákiai magyar férfi földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is ugyanolyan jók-e, az még nem egyértelmű. A kutatók szerint több adatra van szükség.","shortLead":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is...","id":"20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928bf20-1de5-4ce8-8e7e-f054247f8512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. május. 20. 13:03","title":"Terjednek az újfajta arcmaszkok, réz borítja őket – de még várjon a vásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9529725f-f7c9-4ea0-83b8-f399ffef345b","c_author":"Katona Tamás","category":"360","description":"A foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat övező – a járvány kezdete óta megnőtt – bizalmatlansághoz a módszertan változtatása és a költségvetés átláthatatlansága is hozzájárul – figyelmeztet a HVG-nek írt elemzésében Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke.\r

