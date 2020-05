Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai lélegeztetőgép-beszerzést a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A részletes szakmai kritikákra, és hogy miért egy otthoni használatra és egy beteg tartósabb ellátására tervezett eszközt választottak a klinikák intenzív osztályainak, továbbra sincs magyarázat. A részletes bírálatát korábban névvel is vállaló aneszteziológus már nem vállal(hat) további nyilatkozatokat. ","shortLead":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai...","id":"20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19f0c0-853b-40d7-8859-e3cbf0022d45","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","timestamp":"2020. május. 21. 13:59","title":"Gulyás is megvédte a lélegeztetőgép-beszerzést, de sok kérdésre még mindig nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","id":"20200522_porno_ozd_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786c4ab3-771c-46dd-a1fe-27334172471c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_porno_ozd_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 22. 06:09","title":"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Athén már június 15-től fogad külföldi repülőjáratokat.\r

","shortLead":"Athén már június 15-től fogad külföldi repülőjáratokat.\r

","id":"20200520_Juliustol_nem_kell_negativ_teszt_hogy_Gorogorszagban_nyaraljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2264101-891b-4a6e-b082-6c8d01f5bda0","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Juliustol_nem_kell_negativ_teszt_hogy_Gorogorszagban_nyaraljon","timestamp":"2020. május. 20. 21:40","title":"Júliustól nem kell negatív teszt, hogy Görögországban nyaralhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre süllyedjen”.","shortLead":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre...","id":"20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c88f67b-5ba0-4ab7-8a61-08fe95b3d360","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","timestamp":"2020. május. 21. 10:57","title":"A Hír Tv-ben nevezhetik szardarabnak az újságírókat, nem indul eljárás miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökre sebtében megszervezett online konferencián.","shortLead":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel...","id":"20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594aea6c-5a9d-4d6a-89e5-f473454ddfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","timestamp":"2020. május. 21. 14:46","title":"A 60-90 százalékkal kevesebb találkozás meghozta a gyümölcsét, Merkely szerint ezért nem robbant be a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","shortLead":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","id":"20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982a181-1d78-4fdf-9e91-ba9160f1b6b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","timestamp":"2020. május. 22. 13:03","title":"Ezt a Samsung telefont James Bond is megirigyelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében, hogy melyik adós lesz életképes a koronavírus-krízis lecsengése után. Sőt, épp azoknak a kérelmét hárítják most, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a forrásra. ","shortLead":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében...","id":"202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0804e8af-a2b2-4a86-85ab-65bdd70ef556","keywords":null,"link":"/360/202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Nem tudják a bankok, kinek adjanak hitelt, mert kérdéses, ki tudja majd visszafizetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]