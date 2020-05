Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba szerelt processzorok között. Így alakul most az erősorrend a processzorok között

A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden esetben nyomozás és bírósági döntés szükséges hozzá. A módosítás után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat enélkül hozhatna azonnal hatályos döntést.

Akár fél évre is letilthatnak online tartalmakat a módosított titkosszolgálati törvény értelmében

Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek mellőzésével vagy épp alkalmazásával mennyivel kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe.

Szeretne tudatosabban élni? 10 dolog, amit azonnal megtehet a globális felmelegedés ellen Nyitnak az iskolák, óvodák, bölcsődék, de a digitális oktatás marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Bírálat Brüsszelből, figyelmeztetés egy virológustól

A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.

Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről

Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.

Csütörtökön előbújik a nap, éjjel viszont fagyhat

Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.

Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt

A japán gyártó első lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású modellje nagyjából 200 kilométeres hatótávval bír.

Gyártásban az első elektromos Mazda, 8,5 millió forinton nyit itthon