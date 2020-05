Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó – véleményének világgá kürtölésére a Twittert. A mikroblog-szolgáltatás üzemeltetői pedig régóta küzdenek a rendszerben keringő álhírek ellen. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két dolog egyszer összeérjen. A Twitter lépett, Trump a szólásszabadság elfojtásáról beszél. Az elnök ellenlépést helyezett kilátásba.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó –...","id":"20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec195f07-9dc2-4c9e-9c25-a8e127b586ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","timestamp":"2020. május. 27. 02:00","title":"A történelem során először \"hazugság\" jelzés került Donald Trump bejegyzése mellé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d061dda-131e-4803-831d-73bed1519de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is.","shortLead":"Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is.","id":"20200526_Megnyitottak_egy_versenypalyat_a_korlatozasok_utan_egybol_elszabadult_a_pokol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d061dda-131e-4803-831d-73bed1519de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5bfff0-0c2c-4140-9312-e4c298369b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Megnyitottak_egy_versenypalyat_a_korlatozasok_utan_egybol_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2020. május. 26. 12:05","title":"Megnyitottak egy versenypályát a korlátozások után, egyből elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt életfogytiglani börtönbüntetést – mondja a hvg.hu-nak a keddi strasbourgi ítélethirdetés előtt a 2004-ben Budapesten megölt örmény katona családját képviselő Philiph Leach.","shortLead":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt...","id":"20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97b6a5-8328-4e84-b3fb-6c66d260b376","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","timestamp":"2020. május. 25. 17:45","title":"\"Bízom abban, hogy a bíróság Magyarországot is elmarasztalja\" – Ítélet jön a baltás gyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 144 ezren felgyógyultak a betegségből.","shortLead":"Már több mint 144 ezren felgyógyultak a betegségből.","id":"20200526_Az_olaszorszagi_tartomanyok_egynegyedeben_nem_diagnosztizaltak_uj_fertozottet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c726b2-1fa1-4a99-b96f-4c0307318552","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_Az_olaszorszagi_tartomanyok_egynegyedeben_nem_diagnosztizaltak_uj_fertozottet","timestamp":"2020. május. 26. 20:29","title":"Az olaszországi tartományok egynegyedében nem diagnosztizáltak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium, így ezekről már nem tudni, mennyi pénzt visznek el külön-külön. Felolvadt például a nemrég tíz évre titkosított Budapest–Belgrád vasút.","shortLead":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium...","id":"20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be88677-0e2b-4779-8c2e-ecf61a207964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","timestamp":"2020. május. 27. 05:33","title":"A kormány százmilliárdokat dugott el a büdzsében az áttekinthetőség ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Külföldre akart szökni az apját bántalmazó nyíregyházi férfi, a pályaudvaron tartóztatták le.","shortLead":"Külföldre akart szökni az apját bántalmazó nyíregyházi férfi, a pályaudvaron tartóztatták le.","id":"20200525_keleti_bantalmazas_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971a3604-1561-41f7-b529-f4d5fe33fe3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_keleti_bantalmazas_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 25. 18:20","title":"A Keleti pályaudvaron fogták el a férfit, aki fejbe szúrta az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben érkeznek meg az első autók.","shortLead":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben...","id":"20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2add8c7-7469-457d-99c6-c62ae858ac4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","timestamp":"2020. május. 25. 11:21","title":"A világjárvány miatt csak jövőre jöhet Európába az elektromos Mustang szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem vették elég komolyan a tudósok figyelmeztetéseit: az előrejelzések alapján pontosan tudhatták az ausztrál hatóságok, mikor és hogyan következnek be a bozóttüzek, mégsem léptek. A kutatók pedig annak is hangot adtak, hogy a jövőben egyre kevésbé lesznek megjósolhatóak az időjárási jelenségek. ","shortLead":"Nem vették elég komolyan a tudósok figyelmeztetéseit: az előrejelzések alapján pontosan tudhatták az ausztrál...","id":"20200526_Elore_tudtak_a_hatosagok_az_ausztral_bozottuzekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dff75a-71a4-41d1-844d-221c5fb43e62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Elore_tudtak_a_hatosagok_az_ausztral_bozottuzekrol","timestamp":"2020. május. 26. 13:55","title":"Előre tudhatták az ausztrál hatóságok, hogy bozóttüzek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]