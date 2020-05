Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ fejlesztőinek a következő időkben nem sok idejük lesz pihenni.","shortLead":"Az AvtoVAZ fejlesztőinek a következő időkben nem sok idejük lesz pihenni.","id":"20200526_6_ev_alatt_17_uj_lada_jon_tobbek_kozt_a_teljesen_uj_niva_is_avtovaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac81c3f-17c0-4b64-9842-7095fb84e269","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_6_ev_alatt_17_uj_lada_jon_tobbek_kozt_a_teljesen_uj_niva_is_avtovaz","timestamp":"2020. május. 26. 09:21","title":"6 év alatt 17 új Lada jön, többek között a teljesen új Niva is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","shortLead":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","id":"20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb7ac4c-eb9f-4414-8726-7adb6b3242bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","timestamp":"2020. május. 25. 16:03","title":"Új tévégyártó lépett piacra, ráadásul 9-20 naponta töltendő órát is ad a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium, így ezekről már nem tudni, mennyi pénzt visznek el külön-külön. Felolvadt például a nemrég tíz évre titkosított Budapest–Belgrád vasút.","shortLead":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium...","id":"20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be88677-0e2b-4779-8c2e-ecf61a207964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","timestamp":"2020. május. 27. 05:33","title":"A kormány százmilliárdokat dugott el a büdzsében az áttekinthetőség ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","shortLead":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","id":"20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b14c4c-53ad-4c6d-9f71-0f161417f6d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","shortLead":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","id":"20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd4f40-a6c2-4ac4-8918-9b6889cde74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","timestamp":"2020. május. 25. 18:12","title":"Újraindulnak a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","shortLead":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","id":"20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f623411a-7db8-4ceb-b31a-b2b607d701a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 26. 11:56","title":"Már 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2514bb-ede4-41bc-9c32-b7d79284a080","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel külügyminiszterrel szerdán fog egyeztetni Szijjártó Péter a két ország közti közlekedés könnyebbé tételéről.","shortLead":"A lengyel külügyminiszterrel szerdán fog egyeztetni Szijjártó Péter a két ország közti közlekedés könnyebbé tételéről.","id":"20200525_hataratlepes_szlovakia_csehorszag_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2514bb-ede4-41bc-9c32-b7d79284a080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b719ed-bfce-4cbb-b979-e426470c3b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_hataratlepes_szlovakia_csehorszag_ausztria","timestamp":"2020. május. 25. 16:04","title":"Június 15-től lehet könnyebb a határátlépés Szlovákiába, Csehországba és Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]