Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b364100a-8d91-47c1-aeed-e93ffeea14c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a SkiFree mintájára készített egy szörfös játékot, amit eddig csak néhányan láthattak, most már viszont bárki hozzáférhet.","shortLead":"A Microsoft a SkiFree mintájára készített egy szörfös játékot, amit eddig csak néhányan láthattak, most már viszont...","id":"20200601_microsoft_edge_bongeszo_szorf_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b364100a-8d91-47c1-aeed-e93ffeea14c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c3e1c-bccc-4580-a631-a862ee5c3c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_microsoft_edge_bongeszo_szorf_jatek","timestamp":"2020. június. 01. 20:03","title":"Van egy rejtett játék a Windows böngészőjében, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miskolci vonalon akár másfél órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"A miskolci vonalon akár másfél órával is megnőhet a menetidő.","id":"20200602_Kisiklott_egy_tehervonat_Hatvannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8281c3-a81c-47b2-a9ce-a8c3b4fa20ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kisiklott_egy_tehervonat_Hatvannal","timestamp":"2020. június. 02. 20:17","title":"Kisiklott egy tehervonat Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el...","id":"20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057cc68b-6693-4a96-a850-d4c5b1c796f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","timestamp":"2020. június. 01. 17:41","title":"Javuló járványhelyzet a szomszédban: fertőzésmentes Szlovénia és Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az oroszokat meg kellene hívni a találkozóra, az ázsiai országot viszont nem.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az oroszokat meg kellene hívni a találkozóra, az ázsiai országot viszont nem.\r

","id":"20200602_oroszorszag_kina_g7_csucs_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088a0dc3-60a0-48a5-92b6-e0178bbf47e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_oroszorszag_kina_g7_csucs_donald_trump","timestamp":"2020. június. 02. 17:18","title":"Oroszország szerint Kínának is részt kellene vennie a G7-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","shortLead":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","id":"20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450a46a-3da7-4171-ba3c-867c9dfdc56f","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","timestamp":"2020. június. 03. 10:25","title":"„Azt akarom, hogy mindenki tudja, mit vettek el a rendőrök” – megszólalt George Floyd gyerekének anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. ","shortLead":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. ","id":"20200603_Kilenc_autot_tort_fel_egy_ferfi_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c2584-e2bc-42fd-8683-d9c7b1fb310f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Kilenc_autot_tort_fel_egy_ferfi_Kecskemeten","timestamp":"2020. június. 03. 11:17","title":"Nem finomkodott a tolvaj, aki kilenc autót tört fel Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos tisztálkodásra. A feltalálót elnöki kitüntetésben részesítették.","shortLead":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos...","id":"20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5ed3d-9c27-461c-bd48-fa00a671fa7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 03. 10:20","title":"Kitüntették a 9 éves kenyai kisfiút, aki egy érdekes kézmosóval küzd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]