Bár a karakterek megformálóiról továbbra sem közöltek semmit, azt már tudni, ki felel majd a The Last of Us HBO-s adaptációjának első részéért: a sorozat úgynevezett pilot epizódját a Csernobillal díjat is nyert Johan Renck fogja rendezni, aki executive producerként is részt vesz a projektben – írta a The Variety.

A The Last of Us a díjnyertes Naughty Dog munkája; a 2013-ban kiadott szoftver kizárólag Sony PlayStation konzolokon játszható, a legújabb, második részt a jövő héten, június 19-én teszi elérhetővé a stúdió, mintegy 6 évig tartó fejlesztői munka után.

A poszt-apokaliptikus program műfaját tekintve túlélőhorror, de akció-kaland elemek is találhatók benne. A játékos egy Joel nevű karakter bőrébe bújva járja a világot, amikor összetalálkozik a fiatal Ellie-vel, és elválaszthatatlanok lesznek. A videojátékban a felhasználóknak emberi és zombiszerű teremtményekkel is meg kell küzdeniük, akiket a Cordyceps nevű gombafaj mutálódott törzse megfertőzött.

A The Last of Us 42 játékszakmai magazin 39 értékelése szerint tökéletes, maximális pontszámot érdemlő videojáték.

A programból készülő sorozatot a Csernobil alkotója, Craig Mazin készíti a Naughty Dog egyik vezetőjével és a szoftver egész történetének kitalálójával, Neil Druckmannal. A premier időpontja még nem ismert.

