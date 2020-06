Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be. A turistalátványosságot egyelőre csak a második emeletig lehet majd látogatni és csak gyalog lehet felmenni, a maszkviselés pedig 11 éves kortól kötelező lesz.","shortLead":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be...","id":"20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4ba3f4-f61c-4387-9d47-6e8f17020e0a","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. június. 10. 09:15","title":"Újranyit az Eiffel-torony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bemutatták a rendőrség reformjáról szóló javaslatukat is.","shortLead":"Bemutatták a rendőrség reformjáról szóló javaslatukat is.","id":"20200608_george_floyd_nancy_pelosi_demokrata_kepviselok_terdeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d30b26-a1e8-4d02-a99b-11fd793cc5bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_george_floyd_nancy_pelosi_demokrata_kepviselok_terdeles","timestamp":"2020. június. 08. 22:21","title":"Nyolc perc 46 másodpercig térdeltek demokraták George Floydra emlékezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió új weboldala.","shortLead":"Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió...","id":"20200608_koronavirus_jarvany_muholdfelveltel_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8856eaa-b8fa-4e5f-b948-55f154e92f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_koronavirus_jarvany_muholdfelveltel_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:33","title":"Megmutatják a műholdak: ilyen hatással volt Európára a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos szintű felháborodást váltot ki a tatai Öreg-tó partjára tervezett beruházás híre, a polgármester azonban a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel egy személyben döntött. Magyarországon egyedülálló történelmi örökség tűnhet el a tatai luxusszálloda miatt\r

","shortLead":"Országos szintű felháborodást váltot ki a tatai Öreg-tó partjára tervezett beruházás híre, a polgármester azonban...","id":"20200531_tata_szalloda_Avalon_Hell_Bruce_Willis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3c97-3702-412d-b2cd-9421724347b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_tata_szalloda_Avalon_Hell_Bruce_Willis","timestamp":"2020. június. 09. 15:29","title":"Az LMP arra kéri Bruce Willist, állítsa meg a tatai luxusszálloda építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9513b-1026-40d6-9ee1-c6ca575af683","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Azt mondja, végleg letette a fényképezőgépet, mert 75 évesen már nem neki valók a mélyriportok. Márpedig ő azokhoz ért igazán: beleássa magát egy témába, beépül, vissza-visszajár, akár évekig ugyanazzal foglalkozik. Ez az alaposság kezd kikopni a világunkból, az pedig, hogy fotóalanyát a tárgyainak begyűjtésén keresztül is dokumentálja, szinte egyedülálló. Urbán Tamás fotográfussal a Capa Központban még a járvány előtt megnyílt kiállítása alkalmával beszélgettünk. A tárlat továbbra is megtekinthető online. ","shortLead":"Azt mondja, végleg letette a fényképezőgépet, mert 75 évesen már nem neki valók a mélyriportok. Márpedig ő azokhoz ért...","id":"20200608_Urban_Tamas_fotoi_capa_kozpont_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d9513b-1026-40d6-9ee1-c6ca575af683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2738eb7-89ee-4ef0-9463-7bc81a89bfdc","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Urban_Tamas_fotoi_capa_kozpont_kiallitas","timestamp":"2020. június. 08. 19:00","title":"Urbán Tamás: Előfordult, hogy én bukkantam rá egy gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók, miután mintegy 40 millió darabra nem találnak vevőt – adta hírül kedden a Le Monde című újság.","shortLead":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók...","id":"20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019dd719-e432-4563-b742-7483ca950054","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","timestamp":"2020. június. 09. 15:59","title":"Annyira nincs rájuk kereslet, hogy már a kormány segítségét kérik a francia maszkgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre szerint a kormányhivatal megszegte hivatali kötelességét és visszaélést követett el.","shortLead":"László Imre szerint a kormányhivatal megszegte hivatali kötelességét és visszaélést követett el.","id":"20200609_ujbuda_polgarmester_fovarosi_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8313f1a-0746-4e05-ad8b-30be29651a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_ujbuda_polgarmester_fovarosi_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 15:55","title":"Újbuda polgármestere feljelentette a Fővárosi Kormányhivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]