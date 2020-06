Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz csatlakoztatott külső megjelenítőkhöz kapcsolódik.","shortLead":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz...","id":"20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640a261-c4ab-4c7c-81db-26905ca24490","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","timestamp":"2020. június. 10. 11:33","title":"Kellemetlen gond adódhat egyes laptopoknál az új Windows-frissítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műegyetemi fejlesztésű zsebműhold eddig már 2000 mérést készített.","shortLead":"A műegyetemi fejlesztésű zsebműhold eddig már 2000 mérést készített.","id":"20200608_Magyar_kutatok_keszitettek_el_a_Fold_elso_elektroszmogterkepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3251c7-2798-42f6-b124-a65e7b10fcd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_Magyar_kutatok_keszitettek_el_a_Fold_elso_elektroszmogterkepet","timestamp":"2020. június. 08. 17:54","title":"Magyar kutatók készítették el a Föld első elektroszmog-térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merkely Béla szerint továbbra is ajánlott a maszkviselés, és kiemelten kell figyelni a magyar szuperfertőzöttekre.","shortLead":"Merkely Béla szerint továbbra is ajánlott a maszkviselés, és kiemelten kell figyelni a magyar szuperfertőzöttekre.","id":"20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282cde10-993e-4e18-84f0-68709076e6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 08. 14:11","title":"Merkely: Novemberre elkészülhet a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos, hogy a halgazdálkodás és a halászat fenntartható kereteken belül történjen.","shortLead":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos...","id":"20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f1c557-8bce-4fb8-9f16-2bc03c87d3d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","timestamp":"2020. június. 08. 15:22","title":"Még mindig túl sokat halászunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","shortLead":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","id":"20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62204c6b-75d2-4bde-ba16-5367ffaa99e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Kiderült, ki a világ legértékesebb labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek a telefongyártók kamerát a kijelző alá.","shortLead":"A kínai Visionix fejlesztői állítják, minden olyan technológiai problémát leküzdöttek, ami miatt eddig nem tehettek...","id":"20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb16433-a246-451a-b842-13657d455f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860be952-df47-4687-950e-680e7b3f3390","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_visionx_mobilkepernyo_alatti_kamera_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 08. 19:33","title":"Kínában állítják: kész a kijelző, ami alá már be lehet tenni az eltűnős kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult, mégis kimaradt belőle a bérlő és a bérbeadó sok joga és kötelessége, az pedig a válság idején jól látszik, hogy nemcsak az albérlők, hanem a lakást kiadók oldalán is nagy a bizonytalanság. A Habitat for Humanity összefoglalta az albérletpiac mostani helyzetét, és több javaslattal is előállt.","shortLead":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult...","id":"20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ddb9e-fc2c-4cbc-a5f5-2e4fb2280114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","timestamp":"2020. június. 09. 11:40","title":"A válság megmutatta, hogy sokkal nagyobb a gond az albérletpiacon, mint előtte gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter magasban megépült \"vízszintes felhőkarcoló\" egy többfunkciós folyóparti épületegyüttes része Csungkingban.","shortLead":"Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter...","id":"20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3421dd5-5e7d-4816-aa0c-a4fdb7ddc897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00f1c4-6095-4c89-bba2-878dd6b0203f","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Uveghidat_epitettek_a_felhokarcolok_koze_Kinaban_video","timestamp":"2020. június. 10. 09:20","title":"Félelmetes üveghidat építettek a felhőkarcolók közé Kínában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]