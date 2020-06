Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatására 44 százalékkal csökkentek az eladásaik. Rágyúrnának az online értékesítésre.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására 44 százalékkal csökkentek az eladásaik. Rágyúrnának az online értékesítésre.","id":"20200611_zara_inditex_ruhaipar_online_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb82c98-f533-449b-80ee-00d43bb4c348","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_zara_inditex_ruhaipar_online_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 10:08","title":"Több mint 1000 üzletét zárja be a Zara tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus céllal készül: a segítségével bárkit megalkothatunk majd a virtuális valóságban. ","shortLead":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus...","id":"20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa47e119-fd4c-4c2e-9464-cfd05266ef17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","timestamp":"2020. június. 11. 08:03","title":"Megteremtené az elhunyt családtaggal való időtöltés lehetőségét egy magyar alapítású cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának vitája. Wolfgang Schüssel és Herman von Rompuy eredetileg azon vesztek össze, ki miatt oszlottak fel és hagyták abba a munkát, de a szóváltásból az is kiderült, esélytelen, hogy a Fidesz kizárásáról a közeljövőben bármilyen döntés szülessen. ","shortLead":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának...","id":"20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041efac7-7ef7-4c03-a07e-b7d510304fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"Orbán miatt teregették ki a szennyest a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről, amelyre két és fél éve adott a kormány 2,2 milliárd forintot. A beruházásból még semmi nem látszik, és az új, projektgazda, egy Seszták Miklós üzleti köreihez köthető társaság sem szívesen oszt meg róla részleteket. A lovasszövetségnek viszont már szakmailag sincs köze a lovassport egyik legnagyobb hazai beruházásához.","shortLead":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről...","id":"20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa8c35-b615-4339-aaf3-09a3fac9dfef","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","timestamp":"2020. június. 09. 15:10","title":"Két és fél éve utalt a kormány 2,2 milliárdot a kisvárdai lówellnessre, de még mindig nem látszik belőle semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","shortLead":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","id":"20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d98482-facf-490d-8a4f-f3be2ba30595","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","timestamp":"2020. június. 11. 12:15","title":"A pénzügyi összeomlás szélére került egy utazós közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot remélnek a beszerzési láncban.","shortLead":"A felelős beszerzéssel kapcsolatos döntéseket szeretnék támogatni az új kezdeményezéssel és nagyobb átláthatóságot...","id":"20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb4af74-c86c-4fca-9e88-f77adb3f1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950518ef-6b26-4101-88f7-ff1c7dce8d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Fenntarthato_divatplatformot_indit_a_Google_es_a_WWF","timestamp":"2020. június. 11. 11:20","title":"Összedolgozik a Google és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c774d033-3bda-4900-98f3-b2623f5db576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van itt minden a gyorshajtástól a piros figyelmen kívül hagyásáig. ","shortLead":"Van itt minden a gyorshajtástól a piros figyelmen kívül hagyásáig. ","id":"20200610_Itt_a_rendorseg_legujabb_civilautos_videoja__most_a_gyorshajtokra_utaztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c774d033-3bda-4900-98f3-b2623f5db576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67401a60-d31f-4f74-be7a-54b123f1c2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_Itt_a_rendorseg_legujabb_civilautos_videoja__most_a_gyorshajtokra_utaztak","timestamp":"2020. június. 10. 08:57","title":"Itt a rendőrség legújabb civil autós videója – most a gyorshajtókra utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","shortLead":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","id":"20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8544201-dc76-4538-b1c3-92d63ac2fe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","timestamp":"2020. június. 10. 18:31","title":"Petőfi verse kikerült a kötelezők közül Szerbiában, de ajánlott marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]