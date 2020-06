Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai vállalat kénytelen magára hagyatkozni, és saját programokat készít. Például a koronavírusos kontaktok követésére alkalmas alkalmazásprogramozási felületet (API).","shortLead":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai...","id":"20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ca558b-ecc7-43b8-aa66-7351f6961dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","timestamp":"2020. június. 14. 16:03","title":"A Huawei ebben is különutas: saját koronakontakt-kutató API-t fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nehéz három hónap van mindenki mögött, aki egyszerre próbált dolgozni és a gyerekével otthon tanulni. Arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk, hogyan élték meg a digitális oktatást, mik voltak a legjobb és a legnehezebb pillanatok, megírták-e a gyerek helyett a dolgozatot, vagy hagyták elbukni. Következzenek a legjobb történetek. ","shortLead":"Nagyon nehéz három hónap van mindenki mögött, aki egyszerre próbált dolgozni és a gyerekével otthon tanulni. Arra...","id":"20200612_tanev_digitalis_oktatas_szulo_diak_tanar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b8795-6d8a-431f-bf32-182395f0f096","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_tanev_digitalis_oktatas_szulo_diak_tanar_koronavirus","timestamp":"2020. június. 12. 17:38","title":"\"Most azon gondolkodom, ért-e egy nyelvtan négyest a családi béke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai szállítására.","shortLead":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai...","id":"20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e9bd2-58e9-46f0-9109-73d8a4175e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","timestamp":"2020. június. 13. 18:40","title":"Négy ország már lecsapott az ígéretes koronavírus-vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcf97c-62c8-45b9-99b2-8c74ab8b15e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 08:14","title":"Viharos szombattal folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]