[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9954789d-fe4d-49ad-9893-1b72cbfdb529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bárhogy is dönt a kormány, a BKK járatain továbbra is el kell takarni az arcot, a főváros ugyanis nem tartja időszerűnek az előírás felülvizsgálatát. ","shortLead":"Bárhogy is dönt a kormány, a BKK járatain továbbra is el kell takarni az arcot, a főváros ugyanis nem tartja...","id":"20200616_kotelezo_maszkviseles_felulvizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9954789d-fe4d-49ad-9893-1b72cbfdb529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa3b349-283b-4c68-96c6-974c1caa12de","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_kotelezo_maszkviseles_felulvizsgalat","timestamp":"2020. június. 16. 12:49","title":"A kötelező maszkviselést is felülvizsgálhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c12c34-eb0b-4f3c-80a1-5cd75ca8d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt szedánt kívül és belül egyaránt átdolgozták a Toyota prémium márkájánál.","shortLead":"A kompakt szedánt kívül és belül egyaránt átdolgozták a Toyota prémium márkájánál.","id":"20200616_a_japan_3as_bmw_uj_arccal_erkezett_meg_a_felfrissitett_lexus_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c12c34-eb0b-4f3c-80a1-5cd75ca8d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19fef9-6e5d-4d9f-b883-63a0e368fb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_japan_3as_bmw_uj_arccal_erkezett_meg_a_felfrissitett_lexus_is","timestamp":"2020. június. 16. 09:21","title":"Új külsővel érkezett meg a felfrissített Lexus IS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a874c9e-41c0-4f83-83b1-0951b32eea93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami a csavarozás, szegecselés, hegesztés korában egyszerűbb volt, az nem olyan könnyű, ha ragasztva vannak az alkatrészek. Nehéz szétszedni őket, ha életük végén környezetbarát módon szeretnének megszabadulni tőlük. A lehetséges megoldás az önmagát megsemmisítő ragasztó. ","shortLead":"Ami a csavarozás, szegecselés, hegesztés korában egyszerűbb volt, az nem olyan könnyű, ha ragasztva vannak...","id":"202024_ragaszto_ha_nem_ragad_szetrobban_amelegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a874c9e-41c0-4f83-83b1-0951b32eea93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b69d9d-3962-4fb0-941c-71b6965659af","keywords":null,"link":"/360/202024_ragaszto_ha_nem_ragad_szetrobban_amelegtol","timestamp":"2020. június. 15. 12:00","title":"Jöhet végre az önmegsemmisítő ragasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt közel két százalékkal emelkedett a támogatott gyógyszerek ára.","shortLead":"Egy év alatt közel két százalékkal emelkedett a támogatott gyógyszerek ára.","id":"20200616_Visszaesett_a_patikak_forgalma_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ba4653-6191-4bbf-93b3-aad63eb7e111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_Visszaesett_a_patikak_forgalma_aprilisban","timestamp":"2020. június. 16. 05:18","title":"Visszaesett a patikák forgalma áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer kamuvideó-felismerő programot készítettek a nevezők, de ennél is beszédesebb szám, hogy ezek mennyire voltak hatékonyak.","shortLead":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer...","id":"20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97825e74-2fa5-49d0-8feb-7d3c3cfb7f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","timestamp":"2020. június. 15. 12:03","title":"Győztest hirdetett a Facebook: ijesztő, mennyire nem ismerjük fel a kamuvideókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de Magyarország kilóg a sorból. ","shortLead":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de...","id":"20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81071659-a260-4fb6-a380-03b52582498b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 15. 15:59","title":"Az egészségügy helyzete és a korrupció a koronavírusnál is jobban aggasztja a magyarokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]