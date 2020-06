Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db46d789-d3ca-4c52-9c69-3c844df9e064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. A kutatók legújabb módszerei szerint a klímaváltozás következtében kialakuló Harvey hurrikán legalább 67 milliárd dolláros kárt okozott. ","shortLead":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. A kutatók legújabb módszerei szerint...","id":"20200612_klimavaltozas_idojarasi_szelsoseg_harveyhurrikan_globalisfelmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db46d789-d3ca-4c52-9c69-3c844df9e064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54918fca-b63a-4b8a-b492-d82d78a57cfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_klimavaltozas_idojarasi_szelsoseg_harveyhurrikan_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. június. 17. 13:31","title":"Árcédulát raktak a klímaváltozás miatti időjárási szélsőségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. ","shortLead":"A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. ","id":"20200616_Kiszamoltak_hol_erdemes_lakast_venni_ha_a_kiadasabol_akarunk_megelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b41331-44e5-4a8a-9144-2829b3fc8546","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200616_Kiszamoltak_hol_erdemes_lakast_venni_ha_a_kiadasabol_akarunk_megelni","timestamp":"2020. június. 16. 11:36","title":"Kiszámolták, hol érdemes lakást venni Budapesten, ha a kiadásából akarunk megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cff386-fb7f-46e6-a21b-263ba3c8101e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 9. rész. Hámori Gabriella olvassa fel Krúdy Gyula írását. Tóth Árpád versét elmondja: Patkós Márton.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200615_Trianon_Kimondva_Krudy_Gyula_Magyarok_probaja_Toth_Arpad_Nezz_rank_Ady_Endre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cff386-fb7f-46e6-a21b-263ba3c8101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f93e2f-4e04-486c-b544-b7f7a6a146d9","keywords":null,"link":"/360/20200615_Trianon_Kimondva_Krudy_Gyula_Magyarok_probaja_Toth_Arpad_Nezz_rank_Ady_Endre","timestamp":"2020. június. 15. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Krúdy Gyula: Magyarok próbája; Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával, távoktatással nem – állítja Demetrovics Zsolt pszichológus, aki szerint, bár vannak kockázatai annak, hogy megnövekedett a gép előtt töltött idő, akár még pozitív hozadéka is lehet, hogy most munkaeszközként jelentek meg a kütyük a gyerekek életében.\r

\r

","shortLead":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával...","id":"20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4777d-0959-4fde-a787-25397b6874b7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","timestamp":"2020. június. 15. 20:00","title":"Tudja, mit csinál a gyereke a számítógép előtt? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött a felszámolás mellett.","shortLead":"A nemzeti légitársaság csődje óta volt veszteség, feljelentés, az utasok lenyúlása. Most a tulajdonos döntött...","id":"20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a754e4f-5fd4-4d15-9025-850791bb9167","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Megszunik_a_Malev_botranyba_keveredett_repteri_kiszolgalo_cege","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Megszűnik a Malév botrányba keveredett reptéri kiszolgáló cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.","shortLead":"A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.","id":"20200617_szechenyi_kereskedelmi_bank_rendorseg_orizetbe_vetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6e4fb-60fe-49ec-89c9-5d15bef193b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_szechenyi_kereskedelmi_bank_rendorseg_orizetbe_vetel","timestamp":"2020. június. 17. 12:57","title":"Index: Őrizetbe vette a rendőrség a bukott Széchenyi Bank egykori vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra költöttek. ","shortLead":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra...","id":"20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964a73d5-94a1-483e-a299-0f283b140d71","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Mészáros cégeinél legalább 854 millió adóforint vesztette el közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb szén-dioxid-lábnyoma van ilyenkor az étkezésünknek. ","shortLead":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb...","id":"20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21072f-ba7d-4f4f-a5b8-0fe79939eed2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","timestamp":"2020. június. 15. 15:44","title":"Nagyobb lábnyomú étrenddel jár a séta és a biciklizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]