Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","shortLead":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","id":"20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb83684-836f-46f8-962b-b398965a0abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 16. 09:48","title":"Fontos változások jönnek az Instagramra, jobb hely lehet a képmegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek közel kétharmada szerint csupán egy szűk réteget szolgál a kormány.","shortLead":"Az emberek közel kétharmada szerint csupán egy szűk réteget szolgál a kormány.","id":"20200616_demokraciaerzet_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a9a55d-eb0a-46bb-bd79-ed4f0aca1369","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_demokraciaerzet_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 16. 13:31","title":"Háromból csak egy magyar szerint van demokrácia az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire vigyázott rájuk a koronavírus-járványban és mennyire megbecsüli őket. ","shortLead":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire...","id":"20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7a8c0d-569d-487f-83db-f6f822878053","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2020. június. 16. 12:54","title":"Propagandamagazint küldött az Államkincstár a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és együttműködésük jó ideje az európai integráció motorja. ","shortLead":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és...","id":"202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446b2843-e25b-40fe-b59d-7941df78dd0c","keywords":null,"link":"/360/202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","timestamp":"2020. június. 16. 15:00","title":"Ami a magyaroknak Trianon, az volt a németeknek Versailles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja üzenetünket egy barátunknak, ismerősünknek. Most a járvány által ihletett új funkcióval állt elő a cég: élő videós beszélgetést szervez le Zoomon annak, aki megfizeti kedvenc sztárja óradíját.","shortLead":"A Cameo nevű szolgáltatás még 2017-ben tette lehetővé, hogy egy-egy kiválasztott híresség videóban tolmácsolja...","id":"20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9c1f3f-d916-4555-a76b-7fed60ad085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d36ad5-b27d-4762-a455-377e429d3f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_cameo_live_zoom_hivas_videochat","timestamp":"2020. június. 17. 11:03","title":"Új szolgáltatás: 10 percig beszélgethetünk egy hírességgel a Zoomon, csak győzzünk érte fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","shortLead":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","id":"20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4da623-cfdc-4165-b483-85d357169c95","keywords":null,"link":"/elet/20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Több százezer brit gyereknek harcolt ki ingyen ebédet a Manchester United sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Most például felújítottak egy meddőségi centrumot.","shortLead":"Most például felújítottak egy meddőségi centrumot.","id":"20200616_kasler_miklos_demografia_kormany_szuletes_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae04202f-3aa5-4752-82c8-3ae3d870bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_kasler_miklos_demografia_kormany_szuletes_gyerek","timestamp":"2020. június. 16. 17:15","title":"Kásler: A kormány mindent megtesz, hogy több magyar szülessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták, hogy az egyes országokban milyen lassú és milyen gyors a vezetékes, valamint a mobilos internet.","shortLead":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták...","id":"20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10747b6b-0eb7-4c60-8624-0a84a347af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","timestamp":"2020. június. 16. 20:03","title":"Egy új vizsgálat szerint még Romániában is sokkal gyorsabb a net, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]