[{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szégyen és gyalázat az EU-ra nézve, hogy az európai vezetők hallgatnak, miközben Orbán Viktor sorra teszi a romaellenes kijelentéseket. Erre figyelmeztet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány roma programjának vezetője az Euronews számára írt elemzésben. ","id":"20200618_parkolasi_rendszer_Karacsony_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e8b412-6db3-4dd8-ae78-a76f4e79e830","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_parkolasi_rendszer_Karacsony_fovaros","timestamp":"2020. június. 18. 19:42","title":"Egységes, sávosan emelkedő parkolási díjat vezetne be Karácsony a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi Hírességek sétányán 2021-ben összesen 35-en kapnak új csillagot.","shortLead":"A hollywoodi Hírességek sétányán 2021-ben összesen 35-en kapnak új csillagot.","id":"20200619_Csillag_Hiressegek_setanya_Hollywood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d5b34-0bf1-4b1c-a57f-0482ed602483","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Csillag_Hiressegek_setanya_Hollywood","timestamp":"2020. június. 19. 10:21","title":"Csillagot kapott Benedict Cumberbatch és Courteney Cox Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","shortLead":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","id":"20200618_itm_jogositvany_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49157cc-62fe-4892-9fbd-5b096c81b09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_itm_jogositvany_hatarido","timestamp":"2020. június. 18. 09:13","title":"Fél évvel meghosszabbítják a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határidőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68270833-6b7c-4022-9f51-90bc89aa8a45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez nem kevés pénz, a mérlegfőösszegük negyede. ","shortLead":"Ez nem kevés pénz, a mérlegfőösszegük negyede. ","id":"20200618_wirecard_keszpenzmentesfizetes_fintech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68270833-6b7c-4022-9f51-90bc89aa8a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da020a-3d89-49e2-af34-bddf27629224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_wirecard_keszpenzmentesfizetes_fintech","timestamp":"2020. június. 18. 17:34","title":"Majdnem 2 milliárd dollárral nem tud elszámolni a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]