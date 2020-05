Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta a kormányfői irodát a miniszterelnök egyik főtanácsadója, Dominic Cummings és megsértve a karanténszabályokat, szüleihez utazott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta...","id":"20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b5ab2-f43f-44b4-acc1-be5a91b2a38e","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","timestamp":"2020. május. 23. 14:59","title":"Szüleihez menekült karanténidőben a brit kormányfő főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ea76b-ded9-477c-9994-3869cac1308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerűség és a közösségi média együtt igencsak figyelemfelkeltő, így sokakhoz eljut, ha egy ismert ember panaszkodik az interneten egy ugyancsak ismert eszközre.","shortLead":"A népszerűség és a közösségi média együtt igencsak figyelemfelkeltő, így sokakhoz eljut, ha egy ismert ember...","id":"20200523_clark_gregg_twitter_uj_macbook_air_webkameraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f04ea76b-ded9-477c-9994-3869cac1308a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37da0e1e-795b-4dc1-9745-9ea63f96dfa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_clark_gregg_twitter_uj_macbook_air_webkameraja","timestamp":"2020. május. 23. 15:13","title":"Clark Gregg: 30 éve vagyok Apple-rajongó, de az új MacBook Air kamerája akkor is szörnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db888a0-b7df-47e9-bb6b-b3a94c7cc99e","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott portréinterjújában elmondja azt is, szerinte meddig maradhat fenn a NER. A költőként és műfordítóként is elismert nyelvész emellett mesél a családjáról, párkapcsolatáról és arról is, hogyan élte át a bezártságot a járvány alatt.","shortLead":"A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott...","id":"202021_nadasdy_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db888a0-b7df-47e9-bb6b-b3a94c7cc99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a241248-5e13-4239-93d5-cf487976963e","keywords":null,"link":"/360/202021_nadasdy_adam","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Nádasdy Ádám: \"Aki szeret leülni egy verseskötettel, az most is megteszi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat szerint a kormányhivatal szakmai munka helyett csak \"politikai asszisztenciát\" nyújt.","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat szerint a kormányhivatal szakmai munka helyett csak \"politikai asszisztenciát\" nyújt.","id":"20200522_pesti_ut_kamaraerdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0d5887-d06d-4393-a9e1-4c85d7e5a1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_pesti_ut_kamaraerdo","timestamp":"2020. május. 22. 18:20","title":"Még a sajtó is előbb tudja meg az idősotthonokban zajló vizsgálatok eredményét, mint a fenntartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"MTI/dpa/Hszinhua","category":"vilag","description":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt. A baleset pontos oka egyelőre még tisztázatlan.","shortLead":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt...","id":"20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb322432-72b2-41ed-83e5-8ed969757a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","timestamp":"2020. május. 23. 08:28","title":"Ketten élték túl a pakisztáni repülőgép-katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című film producere. ","shortLead":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című...","id":"202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ddbf0-d289-41ab-a4d3-d878cc9632e8","keywords":null,"link":"/360/202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","timestamp":"2020. május. 24. 10:15","title":"A járvány ellenére is fejlesztenek egy magyar stúdióban, remélik hamarosan foroghat a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]