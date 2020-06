Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","shortLead":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","id":"20200620_mupa_koncert_auto_julius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9178d-4e71-4710-b6e9-d70136dcc5bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_mupa_koncert_auto_julius","timestamp":"2020. június. 20. 17:15","title":"Autóból lehet majd követni a Müpa koncertjeit júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji kirekesztés elleni küzdelmet támogathatják a felhasználók.","shortLead":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji...","id":"20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3da48f7-9c95-4e93-ad5d-ca6212811884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","timestamp":"2020. június. 19. 19:03","title":"Nem elírás: 383 000 forint helyett 9600 forintért tölthet le 50 játékot, és még jót is tesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c0259-efbe-4a3c-b0ad-5eed499d8f24","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az idén 79 éves Bob Dylan nyolc év szünet után jelentkezett új dalokat tartalmazó nagylemezzel. Meghallgattuk és elmeséljük, milyen volt, egyszersmind visszatekintünk az új albumhoz vezető út fontosabb állomásaira.","shortLead":"Az idén 79 éves Bob Dylan nyolc év szünet után jelentkezett új dalokat tartalmazó nagylemezzel. Meghallgattuk és...","id":"20200620_Bob_Dylan_uj_lemez_album_Rough_and_Rowdy_Ways_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365c0259-efbe-4a3c-b0ad-5eed499d8f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb2dc45-e017-450e-9f13-434c4b703b49","keywords":null,"link":"/360/20200620_Bob_Dylan_uj_lemez_album_Rough_and_Rowdy_Ways_2020","timestamp":"2020. június. 20. 12:30","title":"Bob Dylan új lemeze tökéletes filmzene a 2020-as évhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65642eb1-bb1f-4cdf-90c0-96a6d00662ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből.","shortLead":"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből.","id":"20200620_apple_watch_vizzar_uszas_vizallo_okosora_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65642eb1-bb1f-4cdf-90c0-96a6d00662ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed70a23-e147-44ed-9ad9-9a242da86eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_apple_watch_vizzar_uszas_vizallo_okosora_hangszoro","timestamp":"2020. június. 20. 15:36","title":"Közelről és lassítva látszik igazán, mennyire hasznos az Apple Watch egyik legjobb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Film mozijai.","shortLead":"A Budapest Film mozijai.","id":"20200620_Csutortokon_nyitnak_a_budapesti_mozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca50ca8a-4a77-4b5b-a784-67d060c88dc6","keywords":null,"link":"/elet/20200620_Csutortokon_nyitnak_a_budapesti_mozik","timestamp":"2020. június. 20. 07:56","title":"Csütörtökön nyitnak a budapesti mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","shortLead":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","id":"20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb80198-1f4d-4bb4-84aa-0c6616f85c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 15:27","title":"Kiplakátolta Budapest, hogy mennyit akar elvenni a várostól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","shortLead":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","id":"20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d0c65-1a20-467a-84e6-5e3259f52b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","timestamp":"2020. június. 21. 12:02","title":"Hárman meghaltak egy dél-angliai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden korábbinál gyorsabban töltené fel a telefonokat.","shortLead":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden...","id":"20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1de65-5c2b-4620-a307-01d9fc89c0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","timestamp":"2020. június. 20. 10:03","title":"Brutális, 120W-os gyorstöltővel jöhet ki a Xiaomi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]