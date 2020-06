Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","shortLead":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","id":"20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42251b5f-63b7-459c-ba81-7584183e274a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","timestamp":"2020. június. 22. 12:03","title":"A Facebooknak is van már Street View-ja, megvették a Mapillaryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a207f0a-72d7-4bcc-a4c3-11567dcd5d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képtelen megbékélni a gondolattal a Google, hogy nincs működő, népszerű közösségi oldala. Úgyhogy megint megpróbálkoznak eggyel: a Plus és a Shoelace után itt a Keen.","shortLead":"Képtelen megbékélni a gondolattal a Google, hogy nincs működő, népszerű közösségi oldala. Úgyhogy megint...","id":"20200621_google_keen_app_letoltes_kozossegi_oldal_google_plus_shoelace_kozossegi_alkalmazas_area_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a207f0a-72d7-4bcc-a4c3-11567dcd5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb281d7-429e-4e19-95af-3115431c5c73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_google_keen_app_letoltes_kozossegi_oldal_google_plus_shoelace_kozossegi_alkalmazas_area_12","timestamp":"2020. június. 21. 08:03","title":"Új közösségi oldalt indított a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","shortLead":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","id":"20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472314a7-0def-4251-98d3-14d5200194b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","timestamp":"2020. június. 21. 08:55","title":"Müller Cecília: Nem szabad hátradőlni, mert még világjárvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja a teljes juttatást. ","shortLead":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja...","id":"20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b35c976-dd09-40ce-847f-a15e81700eae","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","timestamp":"2020. június. 21. 18:45","title":"Növelnék az olimpikonok özvegyeinek járadékát, Epres Panni is nagyobb támogatást kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac7bdff-f054-4ae2-b91d-95287eec8e09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A veszélyes kisbolygók szétrobbantása még mindig nem annyira jó taktika, a kutatók ezért folyamatosan új védelmi rendszereken dolgoznak. Itt a legújabb ötlet.","shortLead":"A veszélyes kisbolygók szétrobbantása még mindig nem annyira jó taktika, a kutatók ezért folyamatosan új védelmi...","id":"20200620_aszteroida_kisbolygo_poraz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac7bdff-f054-4ae2-b91d-95287eec8e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9d3798-a921-46ed-aaec-49d1cbcbf5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_aszteroida_kisbolygo_poraz","timestamp":"2020. június. 20. 20:04","title":"Pórázon vezetnék el a Földre veszélyes aszteroidákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört összecsapásban. A véres tömegverekedés egy mindkét állam által magáénak követelt himalájai területen robbant ki, és minden bizonnyal lesznek újabb fordulói is.","shortLead":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört...","id":"20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30928-50d1-4c47-acaa-6c3ece190759","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 17:00","title":"Izgatott óriások: furcsa háború a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A jelenlegi állás szerint korlátozás nélkül kinyithatnak a koronavírus elleni védekezés miatt bezárt mozik, kérdéses viszont, hogy lesz-e mit vetíteniük, hiszen az összes nagyobb premiert elhalasztották. Utánajártunk, tovább élnek-e a járvány alatt létrejött mozis kezdeményezések, és egyáltalán milyen filmekre ülhetünk be a közeljövőben.","shortLead":"A jelenlegi állás szerint korlátozás nélkül kinyithatnak a koronavírus elleni védekezés miatt bezárt mozik, kérdéses...","id":"20200620_Akarhanyan_is_lesznek_orulni_fogunk_nekik__hogyan_nyitnak_ujra_a_mozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57d86d7-5a28-4c27-81bc-fc46f57c9962","keywords":null,"link":"/kultura/20200620_Akarhanyan_is_lesznek_orulni_fogunk_nekik__hogyan_nyitnak_ujra_a_mozik","timestamp":"2020. június. 20. 20:00","title":"„Ne laboratóriumi körülmények közé jöjjenek a nézők” – hogyan nyitnak újra a mozik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f6a23-0128-4c78-844f-4151171c40ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fogarasi Gergely cége többféle tevékenységet is folytat majd.","shortLead":"Fogarasi Gergely cége többféle tevékenységet is folytat majd.","id":"202025_yachting_magyarorszag_orbannal_szelfizett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c58f6a23-0128-4c78-844f-4151171c40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7e66a4-fb53-4400-8994-ec15befbfff0","keywords":null,"link":"/360/202025_yachting_magyarorszag_orbannal_szelfizett","timestamp":"2020. június. 22. 12:00","title":"Üzleti jachtozásba fog az Orbánnal szelfiző exfocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]