[{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Akár egy-két nap alatt megkereshették a havi 20-27 ezer forintos lakbért azokkal a budavári bérlakásokkal, amiket nemzetközi szálláskereső portálokon keresztül adtak ki turistáknak. A tavaly óta ellenzéki vezetésű önkormányzat azonban megelégelte a régóta folyó, illegális Airbnb-bizniszt, és váratlan ellenőrzéseket tartott. Váradiné Naszályi Márta polgármester szerint a bérlakások nem arra vannak, hogy szállodát működtessen bennük, a lebukott bérlők szerződéseit felmondták.","shortLead":"Akár egy-két nap alatt megkereshették a havi 20-27 ezer forintos lakbért azokkal a budavári bérlakásokkal, amiket...","id":"20200624_airbnb_kiadas_budavari_berlakasokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbf349a-966d-43d2-836f-5bb29de0ea43","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_airbnb_kiadas_budavari_berlakasokban","timestamp":"2020. június. 24. 06:30","title":"Razzia a Várban: busás haszonnal turistáknak adtak ki önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszer hibáit javító frissítéseket már nem, de az új Edge böngészőt még eljuttatja a Windows 7 használóihoz a Microsoft.","shortLead":"Az operációs rendszer hibáit javító frissítéseket már nem, de az új Edge böngészőt még eljuttatja a Windows 7...","id":"20200623_microsoft_edge_bongeszo_windows_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014d61e-e10d-4ff4-8720-6124934ad51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_edge_bongeszo_windows_7","timestamp":"2020. június. 23. 12:03","title":"Ha Windows 7 van a gépén, örülhet: a már nyugdíjazott rendszerre is kiadja új böngészőjét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival. Az ország legismertebb kertésze mintha a természet minden bölcsességének a tudatában lett volna. Felidézzük néhány gondolatát, amelyből sokat tanulhattunk.","shortLead":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival...","id":"20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca754ae-5492-41ce-abf2-b2489e8672bf","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:22","title":"„Szabadság nélkül nem lehet élni” – amit Bálint Györgytől megtanultunk a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos pontjáról látható volt.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos...","id":"20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb31c7e-950d-4db1-b826-2f699608bb63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","timestamp":"2020. június. 22. 15:03","title":"Ez lesz az új háttérképe: az űrből is lefotózták a hét végi gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","shortLead":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","id":"20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7117ba5-47a7-4894-98b3-b81d7e0d7fe0","keywords":null,"link":"/elet/20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","timestamp":"2020. június. 24. 07:23","title":"Webkamerán át nézheti gyermekét a koronavírussal fertőzött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","shortLead":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","id":"20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1906b37f-8241-405e-98bf-86774f091009","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 23. 20:16","title":"A legrosszabbak között szerepel Magyarország az uniós innovációs ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7a3e35-de36-4ce7-a06d-73a820b2ffb3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású tervről beszélt a Bloombergnek az osztrák környezetvédelmi miniszter.","shortLead":"Nagyszabású tervről beszélt a Bloombergnek az osztrák környezetvédelmi miniszter.","id":"20200622_Napi_harom_euros_jeggyel_venne_el_a_kedvet_az_autozastol_az_osztrakoknak_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b7a3e35-de36-4ce7-a06d-73a820b2ffb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ec4d-1242-400f-9ce1-eda82009ca6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Napi_harom_euros_jeggyel_venne_el_a_kedvet_az_autozastol_az_osztrakoknak_a_kormany","timestamp":"2020. június. 22. 19:45","title":"Napi háromeurós jeggyel venné el az osztrákok kedvét az autózástól a bécsi kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]