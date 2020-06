Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f104675a-ebe4-4ecc-90b0-abd568398a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István megszólalt arról a vizsgálatról, amit az ellenzék kezdeményezett és a főváros korrupciós ügyeit kívánja feltárni. Azt mondta, ha találnának nála korrupciós pénzt, azt örömmel átutalja a Párbeszédnek.","shortLead":"Tarlós István megszólalt arról a vizsgálatról, amit az ellenzék kezdeményezett és a főváros korrupciós ügyeit kívánja...","id":"20200624_tarlos_istvan_ellenzek_korrupcio_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f104675a-ebe4-4ecc-90b0-abd568398a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9650b-5fa5-4d6a-82fa-5fa5afdf89d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tarlos_istvan_ellenzek_korrupcio_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 24. 21:58","title":"Tarlós az ellenzék korrupciós vizsgálatáról: Tegyenek feljelentést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5c152-2a54-4d7d-9f7e-f4b213e495f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két villámrekordról is beszámolt a Meteorológiai Világszervezet. A leghosszabb elért volna Londontól Bázelig, míg a legtovább tartó majdnem 17 másodpercig volt látható.","shortLead":"Két villámrekordról is beszámolt a Meteorológiai Világszervezet. A leghosszabb elért volna Londontól Bázelig, míg...","id":"20200626_villam_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5c152-2a54-4d7d-9f7e-f4b213e495f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77af034-80fc-4782-98a4-59e1abc0e8ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_villam_rekord","timestamp":"2020. június. 26. 10:46","title":"700 kilométeres villámot észleltek egy brazíliai viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már kipróbálható, de telepítése egyelőre igen bonyolult.","shortLead":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már...","id":"20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc4ae-4f28-4c5a-b360-57d8be9e3623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","timestamp":"2020. június. 25. 08:03","title":"Már kipróbálható Androidon az a vírusirtó, amit a Windowsba is beépít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónappal meghosszabbította a bíróság a Deák téri gyilkosság gyanúsítottjainak a letartóztatását.","shortLead":"Két hónappal meghosszabbította a bíróság a Deák téri gyilkosság gyanúsítottjainak a letartóztatását.","id":"20200625_letartoztatas_deak_ter_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2271f0-8f57-45dd-a58c-4774c616c44b","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_letartoztatas_deak_ter_keseles","timestamp":"2020. június. 25. 11:26","title":"Letartóztatásban maradnak a Deák téri késelés gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Július 1-jén lép életbe az új társadalombiztosítási törvény. Három különböző helyett egy összevont járulékot fizethet a legtöbb dolgozó, általános járulékmentességet kap minden nyugdíjas, aki visszatér a munkába. A potyautasokkal kifizettetik az egészségügyi ellátást, de nem most azonnal, és mire az a részlet hatályos lenne, még enyhíteni fognak a szigorán.","shortLead":"Július 1-jén lép életbe az új társadalombiztosítási törvény. Három különböző helyett egy összevont járulékot fizethet...","id":"20200626_tb_torveny_jarulek_egeszsegugy_nyugdijasok_tajszam_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588aa543-0b47-4f62-9fc7-3edbe791c5c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_tb_torveny_jarulek_egeszsegugy_nyugdijasok_tajszam_munka","timestamp":"2020. június. 26. 16:46","title":"Július elsejétől hatályos a potyautastörvény, de máris módosul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók szempontjából több mint nyugtalanító javaslatot vinne az amerikai törvényhozók elé három politikus. ","shortLead":"A felhasználók szempontjából több mint nyugtalanító javaslatot vinne az amerikai törvényhozók elé három politikus. ","id":"20200625_felhasznaloi_adatok_titkositas_adatok_vedelme_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86babf6-9797-4dd9-a45e-39675eebc26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_felhasznaloi_adatok_titkositas_adatok_vedelme_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","timestamp":"2020. június. 25. 14:33","title":"Három amerikai szenátor azon van, hogy a hatóság is belenézhessen a mobilos beszélgetésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]