[{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","shortLead":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","id":"20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46ac8e-b2a2-404f-847b-adc93bea7b92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","timestamp":"2020. június. 29. 08:12","title":"Csökkenhetnek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miskolci rendőrség a saját kizárását kérte a helyi Fidesz plakátnyomtatási ügyéből, ezért a kazincbarcikaiak nyomoznak.","shortLead":"A miskolci rendőrség a saját kizárását kérte a helyi Fidesz plakátnyomtatási ügyéből, ezért a kazincbarcikaiak...","id":"20200628_miskolc_fidesz_nyomozas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c460364-cfc5-4c02-ba77-36c507658add","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_miskolc_fidesz_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 12:32","title":"A rendőrség nyomoz, közpénzből készültek-e a miskolci fideszes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. 