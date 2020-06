Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány többi tagja szerint ez a gazdaság számára tragikus eredményt hozna.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány...","id":"20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e638530-1537-45e7-92bd-d35e3ca4803c","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. június. 28. 15:23","title":"Leszavazta az izraeli kormány az ötletet, hogy szigorítsák a gyülekezési szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet. Ismét lesz társadalombiztosítási járulék, csak éppen a biztosítási elv nem érvényesül.","shortLead":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és...","id":"202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6c9805-7032-41ac-8d9c-549ec762f2a6","keywords":null,"link":"/360/202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","timestamp":"2020. június. 29. 11:00","title":"Olcsóbb lesz a munkaerő, de emiatt kevesebb jut nyugdíjra és egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","shortLead":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","id":"20200627_Robben_visszater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ade71e2-23f4-4731-862f-73254db6560f","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Robben_visszater","timestamp":"2020. június. 27. 19:59","title":"Robben visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 1,2 milliárd forintos bevétele volt az Erzsébet-programból a Hunguestnek.","shortLead":"Tavaly 1,2 milliárd forintos bevétele volt az Erzsébet-programból a Hunguestnek.","id":"20200627_A_raszorulok_udultetesevel_is_Meszaros_jart_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d895b6-a8bb-43dc-a586-c3318cb00256","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_raszorulok_udultetesevel_is_Meszaros_jart_jol","timestamp":"2020. június. 27. 19:41","title":"A rászorulók üdültetésével is Mészáros járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció kérdését, de a téma jó ideje visszaköszön már a zenében. Olyan nevek erősítették fel a Black Lives Matter üzenetét, mint Beyoncé vagy Kendrick Lamar. És nem mellesleg a politikai aktivizmusból több rendhagyó és bátor zenei kísérlet is született. ","shortLead":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció...","id":"20200627_Black_Lives_Matter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33358248-79ee-4016-b9eb-f2be661efeea","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 27. 20:00","title":"Ha Beyoncé mondja, akkor elhisszük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is arról beszélt, hogy attól fél, emiatt halasztania kell egy évet. A kollégiumi férőhelyek számának jelentős szűkülését hozó döntés az egyetem szerint nem férőhelyszám-csökkentés, hanem - az alternatív lakhatás segítését is beleértve - a szállásszolgáltatás átstrukturálása. Más egyetemek úgy tűnik, nem készülnek hasonló lépésekre, de hallgatói szervezetek attól tartanak, hogy a példa ragadós lehet. Cikkünk megjelenése után az ELTE kancellárja reagált, aki jelezte, hogy a férőhelyek szűkülését okozó intézkedések egy része átmeneti, és azon vannak, hogy mindenkinek jusson megfelelő szálláshely.","shortLead":"Több száz vidéki diákot kényszeríthet pesti albérletbe az ELTE-kollégiumok átszervezése, a hvg.hu-nak több diák is...","id":"20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd07751-5ec7-4248-ab70-929d3c6abfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa464e05-3df0-4bec-b1f1-9883151454b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_ELTEkollegiumok_ferohelyszamcsokkentes_szallasszolgaltatas_atstrukturalasa_Ha_nem_jutok_be_a_kollegiumba_kihagyok_egy_evet","timestamp":"2020. június. 27. 14:00","title":"\"Ha nem jutok be a kollégiumba, kihagyok egy évet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta.","shortLead":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony...","id":"20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2057cd81-2e87-40c5-a6bb-5fae4f76a095","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","timestamp":"2020. június. 28. 11:44","title":"Újabb ingyenes buszjáratot szüntet meg a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","shortLead":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","id":"20200629_beteg_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a08ac1-11db-4f80-be25-94a160fb07e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_beteg_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 29. 08:58","title":"Elhunyt négy krónikus beteg, három új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]