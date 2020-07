Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos papír, csak ígéret. A mártélyi szülők vasárnap délután indítottak figyelemfelhívó váltófutást, hétfőn délelőtt érkeztek a minisztériumhoz, ahol beszélhettek is az államtitkárral. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos papír, csak ígéret. A mártélyi szülők vasárnap délután indítottak figyelemfelhívó váltófutást, hétfőn délelőtt érkeztek a minisztériumhoz, ahol beszélhettek is az államtitkárral. 2020. június. 29. 14:00 Maruzsáig futottak a mártélyi szülők és megmentették az iskolájukat

Az esetleges „meddőségi büntetések" első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem látnak baljós jeleket, a minisztériumban sem idegeskednek, menekülőútvonalnak az örökbefogadást ajánlják. 2020. június. 29. 13:00 Ketyeg az óra, milliókba kerülhetnek a meg nem született csokos gyerekek

Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István. 2020. július. 01. 07:46 Tarlós István feljelentést tett a fővárosi korrupciógyanús ügyek miatt

Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját. 2020. június. 29. 17:03 Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához

A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért. 2020. június. 30. 14:01 211 km/h-val előzte meg a rendőröket egy audis Szabolcsban Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető benne. Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető benne. 2020. június. 30. 11:04 Elkészült az űr illatú parfüm Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen forró az acélgyár környékén, ugyanis a szakszervezetek szerint burkolt leépítések is zajlanak a cégnél. A vállalat egyelőre hallgat. Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen forró az acélgyár környékén, ugyanis a szakszervezetek szerint burkolt leépítések is zajlanak a cégnél. A vállalat egyelőre hallgat. 2020. június. 30. 11:00 Áll a bál a Dunaferrnél

Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent bevallott, hogy elkerülje a halálbüntetést. 2020. június. 30. 06:48 Tizenhárom gyilkosságot vallott be egy egykori rendőr