Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90fb0fb2-9501-40c4-ab7b-e2c9de50f35c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a normalitáshoz – kéri kétszáz közismert előadóművésszel és elismert tudóssal egyetemben Jean Jouzel klímakutató. Attól tart, a koronavírus-járvány lecsengésével a pandémia közben tapasztalt kedvező környezeti hatások is tovatűnhetnek. ","shortLead":"Ne térjünk vissza a normalitáshoz – kéri kétszáz közismert előadóművésszel és elismert tudóssal egyetemben Jean Jouzel...","id":"202027__jean_jouzel_klimakutato__az_europai_eselyekrol__kis_lepesek__ma_mar_senki_nem_nevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90fb0fb2-9501-40c4-ab7b-e2c9de50f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c524b7ad-77a7-44b2-8b82-0ea377f96467","keywords":null,"link":"/360/202027__jean_jouzel_klimakutato__az_europai_eselyekrol__kis_lepesek__ma_mar_senki_nem_nevet","timestamp":"2020. július. 05. 08:15","title":"„Ma már senki nem nevet, amikor 45 fokot mérünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak, és az orrukat szabadon hagyják. A berlini közlekedési cégnek elege lett az új módiból, és a jó öreg izzadtságszagot veti be szövetségesként.","shortLead":"Bár Németországban is kötelező a maszkviselet a tömegközlekedési eszközökön, terjed az a módi, hogy az utasok csalnak...","id":"20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40708dab-9d67-4cce-9984-7ba96ab9cdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb15406d-82cf-4303-a09f-188e293f34ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ne_dezodoralj__igy_harcolnak_a_koronavirus_ellen_Berlinben","timestamp":"2020. július. 04. 15:27","title":"Ne dezodorálj! – így harcolnak a koronavírus ellen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","shortLead":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","id":"20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc1c9f0-30ac-4c81-b666-7010b898d3f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. július. 03. 17:31","title":"Újra humanitárius folyosót nyit Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","shortLead":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","id":"20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848bffc4-9945-461c-b043-ed70bccf3dc0","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Tragikus véget ért a koronavírus utáni első belga bicikliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","shortLead":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","id":"20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fa83e-2ead-428a-ab78-f4838e63023f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. július. 03. 17:06","title":"Csak a szokásos: kánikula, szél és zivatar várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","shortLead":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","id":"20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255eb1b-52b7-4d40-be33-f32b954abe22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","timestamp":"2020. július. 05. 16:10","title":"Több mint tízezer éves okkerbányára bukkantak a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]