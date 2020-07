Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi kihívásaira válaszolnak.","shortLead":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi...","id":"20200703_continental_vac_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85074ac1-3a96-4e43-8442-89ca94e414fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_continental_vac_elbocsatas","timestamp":"2020. július. 03. 20:25","title":"A Continental elküld 120 dolgozót a váci gyárából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","shortLead":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","id":"20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5160cf-e845-4621-a737-9a0f9941fc51","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 05. 16:43","title":"Közelebb a bajnoki címhez a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551574c-3917-4d60-9963-ae4ca4735c81","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. július. 04. 17:11","title":"Extrém UV-sugárzásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bitay Márton Örs Mészáros-közeliként híresült el, de most is közel van a tűzhöz.","shortLead":"Bitay Márton Örs Mészáros-közeliként híresült el, de most is közel van a tűzhöz.","id":"202027_szent_istvan_krt_23_a_nincstelen_exallamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6556120-81e4-48b5-9935-cedc71962db9","keywords":null,"link":"/360/202027_szent_istvan_krt_23_a_nincstelen_exallamtitkar","timestamp":"2020. július. 04. 08:30","title":"Elég nagyban bizniszel a korábban \"nincstelen\" exállamtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","shortLead":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","id":"20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63dbbc-17bd-466d-a77a-8c755fff1ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 04. 12:23","title":"900 új koronavírusost találtak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében. Szerda délután demonstrációt tartanak.","shortLead":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében. Szerda délután demonstrációt tartanak.","id":"20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad805b18-90c9-4008-a67c-033deb2e509e","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","timestamp":"2020. július. 05. 17:45","title":"Gyászmenet lesz a Bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1721a6-3f94-49a1-83bb-3d27efe3ab04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jelly 2 aprócska méretéhez képest meglepően sokat tud, RAM-ból például 6 gigabájt kerül bele.","shortLead":"A Jelly 2 aprócska méretéhez képest meglepően sokat tud, RAM-ból például 6 gigabájt kerül bele.","id":"20200704_unihertz_jelly_2_mini_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1721a6-3f94-49a1-83bb-3d27efe3ab04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95076a09-78ef-44c1-a4b2-5cf6c9033d57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_unihertz_jelly_2_mini_okostelefon","timestamp":"2020. július. 04. 12:03","title":"Nagyot néz, ha meglátja, milyen pici, de mennyire okos telefont adnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]