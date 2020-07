Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d000c7e1-5c99-45e3-ac18-6497e06ce18d","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány rövid távú hatása, hogy sosem látott arányban csökkent a világ CO2-kibocsátása. Amint a pandémia után az élet visszatér a normális kerékvágásba, a környezetszennyezés ismét lendületet vesz, ám a válság olyan változásokat is elindított, amelyek hosszabb távon is fenntarthatóbbá tehetik a társadalmunkat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány rövid távú hatása, hogy sosem látott arányban csökkent a világ CO2-kibocsátása. Amint a pandémia...","id":"20200705_A_koronavirus_fenntarthatosagra_is_nevelhet_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d000c7e1-5c99-45e3-ac18-6497e06ce18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45782c84-c491-4296-9747-5560df5a8d47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200705_A_koronavirus_fenntarthatosagra_is_nevelhet_minket","timestamp":"2020. július. 05. 20:00","title":"Átalakítja a világunkat a koronavírus, de ez nem baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","shortLead":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","id":"20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd59aa-1ec8-4dac-bedd-ee1f0e1cea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","timestamp":"2020. július. 06. 15:33","title":"Otthagyja a zenekart a Kasabian frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","shortLead":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","id":"20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b597e979-21c0-4d20-ae5b-eaa2babd3a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","timestamp":"2020. július. 06. 15:06","title":"Szökött rabot keres a kalocsai rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de az Eredet vagy A tolmács című produkciókból is ismerhetik a nézők. ","shortLead":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt...","id":"20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3439c985-e070-43a9-b7c1-9d306e1d0f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","timestamp":"2020. július. 05. 14:45","title":"Meghalt Earl Cameron, az egyik első fekete színész, aki szerepet kapott szuperprodukciókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","shortLead":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","id":"20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8aade-f67d-4a3b-be4e-a4980fb1080c","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. július. 05. 08:45","title":"Kanye West megint bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9531dbd-8b1c-4ccc-873b-d69031c3a208","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországban létfontosságúnak számít, hogy fedél legyen az ember feje fölött. Nemcsak az, amely megvéd az esőtől vagy a hótól, hanem az, amely oltalmat nyújt az alvilágtól, a rendőrségtől és a titkosszolgálatoktól. A mindenható ernyőt „krisának” (tető) hívják, s a maffiaállam jeleit mutató putyini rezsim is bátran él a védelmezés és büntetés eszközeivel.","shortLead":"Oroszországban létfontosságúnak számít, hogy fedél legyen az ember feje fölött. Nemcsak az, amely megvéd az esőtől vagy...","id":"20200706_A_teto_azaz_elet_es_vagyonbiztositas_orosz_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9531dbd-8b1c-4ccc-873b-d69031c3a208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d55698-6f1e-438f-bf5a-7dd2c3a28f7f","keywords":null,"link":"/360/20200706_A_teto_azaz_elet_es_vagyonbiztositas_orosz_modra","timestamp":"2020. július. 06. 11:10","title":"Élet-halál kérdése, védi-e \"tető\" az oroszokat a hatalomtól és az alvilágtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","id":"20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082ba307-6a22-4831-a740-91d869d01c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","timestamp":"2020. július. 04. 21:45","title":"Teljes útzár az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","shortLead":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","id":"20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd6e56f-ab18-44d5-85a4-7bc1e14096bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","timestamp":"2020. július. 06. 10:40","title":"Kásler elismerte: a szociális ágazatban nem optimálisak a bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]