Hat évvel ezelőtt, 2014 szeptemberében komoly változást jelentett be a Google a Chrome böngészőnél. A fejlesztők elkészítették és elérhetővé tették a program Windowsra kiadott 64 bites verzióját, így a szoftver nemcsak gyorsabb, biztonságosabb is lett. Most, hat évvel később újabb fontos változást jelentett be a cég: az androidosok számára is érkezik a 64 bites változat.

A tervek szerint az augusztusban érkező 85-ös Chrome-verzió hozza majd el a fejlődést. A felhasználók számára a 64 bites androidos Chrome érkezése ugyanazt jelenti majd, mint a windowsos változat érkezése jelentette: stabilabb és gyorsabb lesz a böngésző. Az Android Police előzetes verzión végzett tesztje alapján a Chrome 85-ös 16 785 pontot kapott a sebességére, míg a 32 bites, 84-es verzió 15 515 ponttal végzett.

© Android Police

Apró érdekesség, hogy az Apple már három évvel ezelőtt kötelezővé tette a harmadik féltől származó alkalmazások számára is a 64 bitességet, így iOS-re jóval korábban készült el a gyorsabb és stabilabb Chrome, mint a Google által fejlesztett Androidra.

