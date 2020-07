Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton kell végigmennünk, mintha kapcsolati veszteség ért volna bennünket. Így válunk alkalmassá arra, hogy optimistán új munkahelyet keressünk, és ott újjászületve kiteljesítsük önmagunkat.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton...","id":"20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be5f94c-9f94-4c1f-8d2b-55e1104b4c3b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","timestamp":"2020. július. 07. 13:15","title":"Így válunk alkalmassá az új munkahelyre, miután felmondtak nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","shortLead":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","id":"20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467363f0-b2b2-4506-86fa-b03cff48c517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","timestamp":"2020. július. 09. 10:33","title":"Kizuhant a hetedikről és meghalt az MSI vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról, hogy egészen apró lényekként kezdhették.","shortLead":"Bár a dinoszauruszokat általában hatalmas állatoknak tartják, egy kutatás újabb bizonyítékkal szolgál arról...","id":"20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7d4e7-4ef8-44ca-b27f-e81d508692f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_dinoszaurusz_ose_lelet_kongonapon_kely","timestamp":"2020. július. 07. 20:03","title":"Apró élőlények lehettek a dinoszauruszok ősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent elárasztanak a műanyaghulladékok a világon. Szennyezik a tengerek, óceánok vizét, és az állatok után a növények is műanyagot „esznek” – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Úgy tűnik, mindent elárasztanak a műanyaghulladékok a világon. Szennyezik a tengerek, óceánok vizét, és az állatok után...","id":"20200708_nanomuanyagok_hatasa_a_novenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9932ee3-b769-48c0-9b91-884c686f9b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_nanomuanyagok_hatasa_a_novenyekre","timestamp":"2020. július. 08. 08:03","title":"Már a növények is műanyagot \"esznek\", és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla az egyik vádlott haláláról. Így július 30-án lesz jogerős ítélet.","shortLead":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla...","id":"20200708_SZEVIEPper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dc3cd0-0e09-4ce2-9710-32a98ddca8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_SZEVIEPper","timestamp":"2020. július. 08. 11:40","title":"SZEVIÉP-per: elnapolták az ítélethirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","shortLead":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","id":"20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb4cf3-7e3f-4be5-9742-3db43a14c67c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 09. 11:59","title":"Kaleta Gábor ügyvédje szerint nem a bűnt védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57da1159-38ad-42ba-8288-bc2d935338ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G286.21+0.17 jelű csillagcsoportnál látványos jelenséget, csillagformálódást dokumentáltak. A folyamat kozmikus tűzijátéknak tűnik.","shortLead":"A G286.21+0.17 jelű csillagcsoportnál látványos jelenséget, csillagformálódást dokumentáltak. A folyamat kozmikus...","id":"20200709_tuzijatek_csillagcsoport_csillaghalmaz_alma_molekularis_felho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57da1159-38ad-42ba-8288-bc2d935338ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c86449-8cd0-4809-b524-1539bcd4cf13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_tuzijatek_csillagcsoport_csillaghalmaz_alma_molekularis_felho","timestamp":"2020. július. 09. 11:33","title":"Tűzijáték volt 8000 fényévre a Földtől, lefotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA korábbi elnöke egyelőre nem tudja, mire jut a kormány és a főváros.\r

","shortLead":"Az MTA korábbi elnöke egyelőre nem tudja, mire jut a kormány és a főváros.\r

","id":"20200707_Palinkas_Jozsef_Lanchid_gyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a3bd07-c6b9-4e68-a63e-e3dbf3bb0a17","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Palinkas_Jozsef_Lanchid_gyujtes","timestamp":"2020. július. 07. 15:17","title":"Pálinkás József felfüggesztette a Lánchíd felújítására indított gyűjtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]