[{"available":true,"c_guid":"e75a88e8-d077-4a11-a74e-a0d2318a775f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az üzenetet egy palackba rejtették, amit pedig az állomás falába.","shortLead":"Az üzenetet egy palackba rejtették, amit pedig az állomás falába.","id":"20200710_vilaghaboru_nacik_kenyszermunka_vasutallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75a88e8-d077-4a11-a74e-a0d2318a775f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da108d93-7c70-4f6c-9edf-62c490aa5f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_vilaghaboru_nacik_kenyszermunka_vasutallomas","timestamp":"2020. július. 10. 20:44","title":"Világháborúban íródott levelet találtak egy lengyel vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c40378-316e-494e-9796-06e5a8da63fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az elmúlt három hónapban sokkal több asztali számítógép fogyott a piacon, mint 2019 azonos időszakában. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a növekedés csak átmeneti lehet.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az elmúlt három hónapban sokkal több asztali számítógép fogyott a piacon, mint 2019 azonos...","id":"20200710_szamitogep_pc_eladaasok_2020q2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c40378-316e-494e-9796-06e5a8da63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29900a8b-7146-482c-8a14-265024a50fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_szamitogep_pc_eladaasok_2020q2","timestamp":"2020. július. 10. 10:38","title":"Meglökte a koronavírus-járvány a PC-eladásokat, ezek a gyártók örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2173862-f782-4174-83c8-d75e8c4072f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ikonikus sláger új verziója az UNICEF Reimagine (Gondold újra) kampányát támogatja, amely a COVID-19 utáni világot szeretné a gyermekek számára élhetőbbé tenni.\r

\r

","shortLead":"Az ikonikus sláger új verziója az UNICEF Reimagine (Gondold újra) kampányát támogatja, amely a COVID-19 utáni világot...","id":"20200709_Csaladja_ujrairja_Bob_Marley_One_Love_cimu_slageret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2173862-f782-4174-83c8-d75e8c4072f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b36dab-d2bd-4d4a-99af-1f97abe2775b","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Csaladja_ujrairja_Bob_Marley_One_Love_cimu_slageret","timestamp":"2020. július. 09. 11:29","title":"Családja „újraírja” Bob Marley One Love című slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Elsőként Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3938572-c2d0-4da2-bc98-4bceff813c4a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","timestamp":"2020. július. 09. 13:15","title":"Bármit leemelhetek a polcról, de az a két könyv tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe62da5-4322-4ba0-b22c-32441ba97f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Méghozzá a fél országra kiterjedő fajtából.","shortLead":"Méghozzá a fél országra kiterjedő fajtából.","id":"20200710_Fagyirazziat_tart_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abe62da5-4322-4ba0-b22c-32441ba97f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef704f83-b873-42e1-b03c-9221c5df48e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Fagyirazziat_tart_a_NAV","timestamp":"2020. július. 10. 06:47","title":"Fagyizórazziát tart a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ellenőrizni fogják az beutazókat, hogy kiszűrjék a koronavírusosokat. Romániában közben minden eddigi rekordot megdöntött az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Ismét ellenőrizni fogják az beutazókat, hogy kiszűrjék a koronavírusosokat. Romániában közben minden eddigi rekordot...","id":"20200710_szlovakia_romania_szerbia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2a4ca3-d3c9-4b51-aa3f-8afcc9ab4436","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_szlovakia_romania_szerbia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 16:44","title":"Szlovákia egy napra visszaállítja a beutazók ellenőrzését a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eacd6-6a50-41fd-8dd9-136cb48e3a9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól vannak, egyiküknek kicsinye is született a menhelyen.","shortLead":"Jól vannak, egyiküknek kicsinye is született a menhelyen.","id":"20200710_koala_bozottuz_hazateres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823eacd6-6a50-41fd-8dd9-136cb48e3a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60cf0c2-364d-4c3f-b5ec-0c13b9561147","keywords":null,"link":"/elet/20200710_koala_bozottuz_hazateres","timestamp":"2020. július. 10. 14:59","title":"Videón, ahogy birtokba veszik új otthonukat a bozóttüzekből kimentett koalák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Magyarországot ma egy parodisztikusan archaizáló bácsi vezeti, aki tehetséges rendszerváltó liberálisból transzformálta át magát, és tudatosan játszik rá a kádárista érzelmekre. Vélemény. ","shortLead":"Magyarországot ma egy parodisztikusan archaizáló bácsi vezeti, aki tehetséges rendszerváltó liberálisból transzformálta...","id":"202028_lajos_bacsi_duhbe_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abac3b5f-a737-4d0a-907c-cf10f86b6223","keywords":null,"link":"/360/202028_lajos_bacsi_duhbe_jon","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Ceglédi Zoltán: Lajos bácsi dühbe jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]