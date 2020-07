Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékezetessé akarja tenni a OnePlus középkategóriás okostelefonjának bemutatóját, ezért még a kiterjesztett valóságot is segítségül hívná.","shortLead":"Emlékezetessé akarja tenni a OnePlus középkategóriás okostelefonjának bemutatóját, ezért még a kiterjesztett valóságot...","id":"20200709_oneplus_nord_telefon_bemutatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a39147-81fc-4a99-9475-e0ef01c13eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_oneplus_nord_telefon_bemutatasa","timestamp":"2020. július. 09. 10:03","title":"Különleges eszközt vetnének be az olcsóbb OnePlus Nord telefon bemutatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fb6ee-e378-442c-a4d4-c410f29245a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent belepakolt a Canon az új, tükör nélküli fényképezőgépébe, amire egy fotósnak vagy videósnak szüksége lehet. Emiatt nemcsak a teljesítmény, a készülék ára is magas lett.","shortLead":"Mindent belepakolt a Canon az új, tükör nélküli fényképezőgépébe, amire egy fotósnak vagy videósnak szüksége lehet...","id":"20200709_canon_eos_r5_tukor_nelkuli_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70fb6ee-e378-442c-a4d4-c410f29245a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf20690-52ee-4647-b42f-e8ff38180731","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_canon_eos_r5_tukor_nelkuli_fenykepezogep","timestamp":"2020. július. 09. 18:18","title":"8K-s videófelvétel, szélsebes képrögzítés: megjött a Canon új csúcsgépe, az EOS R5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kőomlás okozott tragédiát.","shortLead":"Kőomlás okozott tragédiát.","id":"20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6ae7-c8cc-407c-a22f-d4e9b76b881f","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","timestamp":"2020. július. 08. 18:28","title":"Meghalt egy magyar nő az osztrák Medve-szurdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","shortLead":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","id":"20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a491ae-2d08-4764-90b4-49ff3fe28a7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","timestamp":"2020. július. 09. 18:21","title":"Holtan találták meg Szöul eltűnt polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország érdeke az, hogy nemzetközi együttműködéssel megépüljenek az új blokkok a paksi telephelyen – mondta a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter a közmédia szerda reggeli hírműsoraiban.","shortLead":"Magyarország érdeke az, hogy nemzetközi együttműködéssel megépüljenek az új blokkok a paksi telephelyen – mondta...","id":"20200708_A_beruhazasert_felelos_miniszter_szerint_az_atomeromuepites_Magyarorszag_erdeke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1efff23-1208-4f9c-8df0-dc688ac7e46d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_A_beruhazasert_felelos_miniszter_szerint_az_atomeromuepites_Magyarorszag_erdeke","timestamp":"2020. július. 08. 12:37","title":"A beruházásért felelős miniszter szerint „az atomerőmű-építés Magyarország érdeke”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","shortLead":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","id":"20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8f098-fa12-4ecc-98f0-f656a882fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","timestamp":"2020. július. 09. 05:38","title":"Allergia elleni orrsprayben találtak koronavírus kezelésére alkalmas hatóanyagot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai önkormányzat is megadta tulajdonosi hozzájárulását, ám az azóta kirobbant vita nyomán ezt utólag megpróbálja visszavonni. A kormány alternatív javaslatról beszél.","shortLead":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai...","id":"202028_tarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9b520-c299-4627-a70e-bde2eaa6990b","keywords":null,"link":"/360/202028_tarolas","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Ezer fát menthetnek meg Óbudán, ha sikerül megakadályozni a kormány terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","shortLead":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","id":"20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c459f9d-b2ed-4945-9686-cfa13c7a5773","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 08. 20:57","title":"Merkel: Akkor is szóvá tesszük a jogállamiság csorbulását, ha Orbán Viktorról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]