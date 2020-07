Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek a feltételezés bizonyítására vagy cáfolatára.","shortLead":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek...","id":"202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8db306-afea-441b-bb8b-37176884b60e","keywords":null,"link":"/360/202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","timestamp":"2020. július. 12. 08:15","title":"A BCG-oltás tényleg ér valamit a koronavírus ellen? Sőt még a Sabin-csepp is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 16 tartomány közül Mecklenburg-Elő-Pomeránia az első, ahol teljesen sikerült visszaszorítani a járványt.","shortLead":"Németország 16 tartomány közül Mecklenburg-Elő-Pomeránia az első, ahol teljesen sikerült visszaszorítani a járványt.","id":"20200712_Tobb_mint_egy_hete_nincs_uj_fertozott_egy_nemet_tartomanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672f10d-50ae-4661-9f8e-3120b2635487","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Tobb_mint_egy_hete_nincs_uj_fertozott_egy_nemet_tartomanyban","timestamp":"2020. július. 12. 13:16","title":"Több mint egy hete nincs új fertőzött egy német tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.","shortLead":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17...","id":"20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623e2563-2674-4e20-9cd7-c36fce500cbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","timestamp":"2020. július. 13. 08:03","title":"Megvan az eddigi legnagyobb koronavírus-kutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb eséllyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi sportcsatorna. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi...","id":"20200712_es_akkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b1ca5d-1425-4f08-b79a-4492f03aaafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_es_akkor","timestamp":"2020. július. 12. 07:00","title":"És akkor a kormány egyszerre élesítette fegyverét az EU és az Airbnb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","shortLead":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","id":"20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dfff6-8cac-4a6f-9c02-70fc6e14cec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","timestamp":"2020. július. 12. 17:02","title":"38 szelvénytulajdonos foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","shortLead":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","id":"20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0cd19-7440-4e75-8a28-78992baa3093","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Kivonulhat a Tesco Magyarországról is a londoni tőzsde elemzői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség...","id":"20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f8272f-3a6d-4796-9cf4-d0bd8bfa5eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","timestamp":"2020. július. 13. 11:43","title":"Öt kisrepülőgép sértette meg a magyar légteret egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]