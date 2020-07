Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vírus miatt korábban bezárt több szállodáját is újranyitja a következő hetekben a Danubius Hotels.","shortLead":"A vírus miatt korábban bezárt több szállodáját is újranyitja a következő hetekben a Danubius Hotels.","id":"20200713_danubius_hotels_gellert_hotel_budapest_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33531ccf-a629-4e34-b484-2abc91d3cd38","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_danubius_hotels_gellert_hotel_budapest_ujranyitas","timestamp":"2020. július. 13. 14:52","title":"Augusztusban újra kinyit a Gellért Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen – de sebezhetőséget rejtő – nárcizmussal és az egyetemi felvételin elkövetett csalással vádolva nagybátyját. Az már korábban is kiderült, hogy Trump szeretetet adni nem tudó apja pénzével kisegítve futotta be üzletemberi karrierjét, ami feleannyira sem sikeres, mint ahogy állítja.","shortLead":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen –...","id":"20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cba20b-47e3-4f9a-a41b-a821adc4a17a","keywords":null,"link":"/360/20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","timestamp":"2020. július. 13. 15:00","title":"Unokahúga szerint Trumpot az apja formálta krónikus hazudozóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","shortLead":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","id":"20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759a88c-aa22-4548-8bdf-3cd773282a35","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. július. 11. 20:58","title":"Az USA-ból Budapestre költözik egy család, mert itt jobban kezelik a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","shortLead":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","id":"202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c2279-cd0f-493d-9dc9-e4b3753483d1","keywords":null,"link":"/360/202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","timestamp":"2020. július. 12. 16:15","title":"Az otthoni vacsoránál is baj lehet belőle, ha az olcsóbb lövedéket használja a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Valamivel több mint 2 százalékkal vezet Duda Trzaskowskival szemben, az előny matematikailag behozhatatlan.","shortLead":"Valamivel több mint 2 százalékkal vezet Duda Trzaskowskival szemben, az előny matematikailag behozhatatlan.","id":"20200713_Andrzej_Duda__lengyel_elnok_Rafal_Trzaskowski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c8ab7e-dff2-43eb-badd-6496cc49a7fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Andrzej_Duda__lengyel_elnok_Rafal_Trzaskowski","timestamp":"2020. július. 13. 09:14","title":"Andrzej Duda marad a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddf19a7-86b4-4807-9a7c-2e92ed9fa302","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: behurcolás, lista, bizalom, lakásbiznisz, jogállam.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200712_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dddf19a7-86b4-4807-9a7c-2e92ed9fa302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e40768b-b580-421e-8f0d-f9831a5d3ed4","keywords":null,"link":"/360/20200712_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. július. 12. 20:20","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely digitális nomádként találkozott a mesebeli kis egérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]