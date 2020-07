Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész létrehozásán fáradozik. ","shortLead":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész...","id":"20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0989e72-b319-4285-a7a3-5a075bbfcfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. július. 13. 09:03","title":"Rejtélyes bejelentésre készül augusztusban Elon Musk, az agyunkhoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","shortLead":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","id":"20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be20eb-b500-4949-a056-53e4e67828cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","timestamp":"2020. július. 13. 11:38","title":"12 TB helyett 400 TB tárhely: 33-szorosára növelné a szalagos tárolók kapacitását a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2abf1a-b292-4b6f-a5d5-70dddb7c805a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kupé és a kabrió első szolidabb faceliftjére alig 3 évet kellett várnunk.","shortLead":"A kupé és a kabrió első szolidabb faceliftjére alig 3 évet kellett várnunk.","id":"20200713_maris_felvarrtak_a_bentley_continental_gt_rancait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2abf1a-b292-4b6f-a5d5-70dddb7c805a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4aeac-2264-4eb2-9793-dc39f3e733df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_maris_felvarrtak_a_bentley_continental_gt_rancait","timestamp":"2020. július. 13. 11:21","title":"Máris felvarrták a Bentley Continental GT ráncait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell vonulniuk, amit csak negatív PCR-teszttel lehet két hétnél korábban elhagyni.","shortLead":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell...","id":"20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debd7e2-c3b5-416b-b72a-36593a0993b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","timestamp":"2020. július. 12. 11:15","title":"Gulyás: Ismét karanténba kell vonulni a fertőzött országokból érkező magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","shortLead":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","id":"20200713_szerbia_koronavirus_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25368546-3679-48b6-8ea8-f4c6f8890964","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_szerbia_koronavirus_mav","timestamp":"2020. július. 13. 16:38","title":"A vírushelyzet miatt szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a jogosan tüntető szerb polgárok, hanem a hatalom képviselői viselkednek erőszakosan – jelentette ki Bosko Obradovics, a radikális jobboldali szerb párt, a Dveri elnöke, aki szerint teljes polgári elégedetlenségre van szükség annak érdekében, hogy megbukjon az Alekszandar Vucsics államfő nevével fémjelzett szerbiai rezsim. Közben több városban is folytatódnak az ellenzéki tüntetések.","shortLead":"Nem a jogosan tüntető szerb polgárok, hanem a hatalom képviselői viselkednek erőszakosan – jelentette ki Bosko...","id":"20200712_Polgari_engedetlensegre_hiv_a_szerb_ellenzek_folytatodnak_a_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48f13fe-e8b9-46af-9e26-25967354e11e","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Polgari_engedetlensegre_hiv_a_szerb_ellenzek_folytatodnak_a_tuntetesek","timestamp":"2020. július. 12. 14:29","title":"Polgári engedetlenségre hív a szerb ellenzék, folytatódnak a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd5526c-c352-4b3c-ada4-fe89db2b9b77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok a nyitott kérdés a vasárnap bejelentett szigorításokkal kapcsolatban, az operatív törzs nem segít a tisztázásban.","shortLead":"Nagyon sok a nyitott kérdés a vasárnap bejelentett szigorításokkal kapcsolatban, az operatív törzs nem segít...","id":"20200713_hatarellenorzes_opreativ_torzs_gulyas_pcr_teszt_kulfold_utazas_nyaralas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cd5526c-c352-4b3c-ada4-fe89db2b9b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c93140-ed8c-431c-a80f-7047ba119c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_hatarellenorzes_opreativ_torzs_gulyas_pcr_teszt_kulfold_utazas_nyaralas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 15:39","title":"Feltettünk 11 kérdést, bullshit választ kaptunk az operatív törzstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]