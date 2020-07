Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2333bdcb-6c82-4e28-84e4-c1cb278c2819","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszáz forintért biciklit is lehet szállítani Nagymaros és Zebegény között.","shortLead":"Kétszáz forintért biciklit is lehet szállítani Nagymaros és Zebegény között.","id":"20200701_Hajo_Dunakanyar_Nagymaros_Zebegeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2333bdcb-6c82-4e28-84e4-c1cb278c2819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378161b-4c88-42fb-b598-6ff900e9994d","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Hajo_Dunakanyar_Nagymaros_Zebegeny","timestamp":"2020. július. 01. 16:09","title":"Saját hajót kap a Dunakanyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három neves szerző műveit ajánljuk, de nem mind könnyű olvasmány.","shortLead":"Három neves szerző műveit ajánljuk, de nem mind könnyű olvasmány.","id":"202027_konyv__abszurd_antologia_zoltan_gabor_szep_versek_1944","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cdb7d0-237a-43b5-b598-160bd99dc05f","keywords":null,"link":"/360/202027_konyv__abszurd_antologia_zoltan_gabor_szep_versek_1944","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Régi és mai magyar panoptikum – online és offline olvasnivalók a nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, de a napjukat az iskolában töltenék.","shortLead":"Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, de a napjukat az iskolában töltenék.","id":"20200703_iskolaorok_iskolaorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a6597-1171-4b6a-8fe1-2cb2752b2312","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolaorok_iskolaorseg","timestamp":"2020. július. 03. 11:02","title":"Közel 500 intézmény kért iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","shortLead":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","id":"20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1d6169-00a7-406e-9f18-1826eec21d8f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 03. 11:40","title":"Szomorú délelőtt száz merész diákkal, vártalak kedvesem valódi vitával – énekeltek az SZFE-sek a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","shortLead":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","id":"20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec68cb7-12be-4fb4-8a0d-1637201c5900","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. július. 02. 12:39","title":"Jogerős: 15 év börtönt kapott a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","id":"20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a308f2-111a-4174-9793-a716abf8caae","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","timestamp":"2020. július. 02. 16:32","title":"Mintha cukrot osztanának, olyan sokan álltak sorba a nyitás napján a könyvtár előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még jutalmat is felajánlott a rendőrség, hátha valaki elősegíti a nyomozást. ","id":"20200702_Megtalaltak_egy_2006ban_eltunt_szentesi_no_holttestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec7719-3d96-499c-95d6-38cfd588158c","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Megtalaltak_egy_2006ban_eltunt_szentesi_no_holttestet","timestamp":"2020. július. 02. 13:55","title":"Megtalálták egy 2006-ban eltűnt szentesi nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","shortLead":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","id":"20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c299839-42ec-441e-8288-163bfa55ac44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. július. 02. 09:41","title":"Komolyan visszaesett az újautó-piac, de a használt autók továbbra is ömlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]