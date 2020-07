Bejelentette a Microsoft, hogy július 21. és 27. Között rendezi meg speciális Summer Game Fest Demo eseményét, amelyen több mint hatvan vadonatúj, Xbocra készült játékdemót próbálhatnak ki a felhasználók. Ebben az időszakban egyedi csempék jelennek majd meg az Xbox One kezelőfelületén, hogy könnyebb legyen megtalálni az elérhető játékdemókat.

A Microsoft azért figyelmeztet arra, hogy ezek nem a szokásos játékdemók lesznek, nem olyanok, mint amilyeneket általában a Demo csatornába látnak a játékosok. Ezeket ugyanis a játék fejlesztésének befejezése (vagy majdnem befejezése) után hozzák létre, és a végleges változatot képviselik. A július végi demók közül azonban sok lesz a korai, és lesznek olyan játékhoz készültek is, amelyet esetleg sosem adnak ki. Bár a Microsoft még sosem csinált ilyet, mégis bizakodó, mivel a játékosok még sosem tapasztalhatták meg ilyen korán a játékokat, amelyeket persze még tovább csiszolnak majd a fejlesztők, azaz nem feltétlenül egyeznek meg a végtermékkel. És az igazán nem rossz dolog, hogy meg lehet tapasztalni, honnan indult és mivé fejlődhet egy játék.

A redmondi óriás arra is felhívja a figyelmet, hogy lesznek olyan játékdemók, amelyeket csak a szóban forgó héten lehet játszani, utána egyszerűen eltűnnek. Úgy tudni, hogy körülbelül 75-100 játékdemó lesz elérhető, azonban a teljes listát csak július 21-én ismerhetjük meg. Addig is néhány cím ízelítőként: Cris Tales, Destroy All Human!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic, and Welcome to Elk.

