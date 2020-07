Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","shortLead":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","id":"20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fa027-b1ff-4eb0-8ea9-f01672fbedb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","timestamp":"2020. július. 13. 14:51","title":"Nem lesz gyorsabb utcai autó, mint az új Lotus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","shortLead":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","id":"20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e44948-3db8-4894-85ec-a1de07ff7621","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 14. 08:30","title":"Akár egyedileg is dönthetnek arról, hogy az iskolák áttérjenek a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező OnePlus Nord okostelefon. Egyre több a bizonyíték arra, hogy egy vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatnak mellette.","shortLead":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező...","id":"20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbbd44e-8422-483c-a5aa-dc18291f8398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","timestamp":"2020. július. 13. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy vezeték nélküli fülhallgatót ad ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2abf1a-b292-4b6f-a5d5-70dddb7c805a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kupé és a kabrió első szolidabb faceliftjére alig 3 évet kellett várnunk.","shortLead":"A kupé és a kabrió első szolidabb faceliftjére alig 3 évet kellett várnunk.","id":"20200713_maris_felvarrtak_a_bentley_continental_gt_rancait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2abf1a-b292-4b6f-a5d5-70dddb7c805a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4aeac-2264-4eb2-9793-dc39f3e733df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_maris_felvarrtak_a_bentley_continental_gt_rancait","timestamp":"2020. július. 13. 11:21","title":"Máris felvarrták a Bentley Continental GT ráncait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a389e-092f-428d-a956-bcf30c47a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki a következő hónapokban beszünteti a Jimny modell forgalmazását az európai piacon. Az ok természetesen a kibocsátási előírások.","shortLead":"A Suzuki a következő hónapokban beszünteti a Jimny modell forgalmazását az európai piacon. Az ok természetesen...","id":"20200714_Vege_a_Suzuki_Jimnynek_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950a389e-092f-428d-a956-bcf30c47a8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd73d4c-005a-4bbe-8347-cce0b270d433","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_Vege_a_Suzuki_Jimnynek_Europaban","timestamp":"2020. július. 14. 15:25","title":"Nem sokáig lesz már Suzuki Jimny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e10d269-2f04-46d7-a63e-7d2941f72e30","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","timestamp":"2020. július. 13. 09:10","title":"13 új fertőzött Magyarországon, nincs újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e bútorbérbeadás, és megéri-e fenntarthatónak lenni – egyebek mellett erről beszélt a Zhvg-nek Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője.","shortLead":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e...","id":"20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1c6560-41d5-4524-a4a6-0b95d68adcb6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","timestamp":"2020. július. 14. 15:40","title":"Az IKEA-nál egy székre is úgy néznek, mint erőforrásbankra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint a tavalyi modellekben.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint...","id":"20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff92d7d-8a7f-45c9-9f25-43017daa4c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","timestamp":"2020. július. 14. 16:03","title":"Ha igaz, amit az iPhone 12 akkumulátoráról hallani, csalódottak lesznek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]