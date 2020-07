Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai klasszikus zenei fesztivállal. Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai klasszikus zenei fesztivállal.
2020. július. 18. 12:15
A centenáriumi Salzburgi Ünnepi Játékokat a világjárvány sem győzheti le Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd.
2020. július. 17. 14:06
Jövő tavasszal kezdődhet el a Lánchíd felújítása

Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.
2020. július. 17. 07:33
Stellantis néven alakul meg a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja

A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk ötödik részében Picciolini már túl van néhány zűrös középiskolai éven, államközi neonáci kapcsolatokat "épít" és megismerkedik a fegyveres erőszak világával is.
2020. július. 18. 19:00
Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 5. rész, „Beteg társadalom"

A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé versenyez a cannes-i filmfesztivál Cinéfondation szekciójában.
2020. július. 17. 19:00
Beleznai Márk rendező: "Politikai jellegű a Színművészeti átalakítása"

Az Emmi szerint az ellenzék tudatosan félremagyarázza az adatokat, amiket a tisztifőorvos adott ki a koronavírus járványról.
2020. július. 17. 17:38
Emmi: Nem igaz, hogy a betegek negyede kórházban fertőződött meg koronavírussal

Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.
2020. július. 17. 18:41
A vírusfertőzést 20 perc alatt kimutató tesztet készítettek ausztrál tudósok

Az európai politikáról az európaiak döntenek, nem kívülálló országok - üzente az amerikai kormánynak az EU, amely azt kéri, hogy Washington hagyja abba az orosz-európai gázvezetékek kiépítésében részt vevő uniós cégek fenyegetését.
2020. július. 18. 07:26
Az EU-nak elege van abból, hogy Trumpék uniós cégeket fenyegetnek szankciókkal