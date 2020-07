Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt barátját.","shortLead":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt...","id":"20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2e717-40fa-4ea9-a042-9a2e50fc0ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","timestamp":"2020. július. 19. 10:42","title":"Virágfutárnak álcázva jutottak be egy nőhöz, majd összeverték, foglyul ejtették, kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

","shortLead":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak azonnal távozniuk kell az unióból.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak...","id":"20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183d9ebc-2b51-429b-9d9b-0b2c6ceb216e","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","timestamp":"2020. július. 19. 12:12","title":"Orbán: A jogállamiságot elutasító országoknak menniük kell az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06377105-d1d4-49f9-bde1-ce589969545e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. július. 19. 17:16","title":"Horvátországban 92 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.","shortLead":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra...","id":"202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee760f-91cd-457b-bd73-a2ecb55f100e","keywords":null,"link":"/360/202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","timestamp":"2020. július. 20. 14:00","title":"Kárpátaljaiak Magyarországon: ide-oda vándorlás a szegénység elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit kormány szerint az oroszok beavatkoztak a választásba. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brit kormány szerint az oroszok beavatkoztak a választásba. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200720_Radar360_Orban_emelte_a_tetet_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2cfaef-7f48-4131-a5f8-e7d59be19215","keywords":null,"link":"/360/20200720_Radar360_Orban_emelte_a_tetet_Brusszelben","timestamp":"2020. július. 20. 07:47","title":"Radar360: Orbán emelte a tétet Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","shortLead":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","id":"20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972a7e4b-5505-4904-9988-d6740f74a456","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","timestamp":"2020. július. 19. 11:06","title":"Autója tetejéről egy másik autóra átmászva mentette magát az özönvíztől egy szicíliai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f448beb-c591-4595-8c32-1612770e155e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oftedal és Landin lett az év kézilabdázója a nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Oftedal és Landin lett az év kézilabdázója a nemzetközi szövetségnél.","id":"20200719_A_Gyor_jatekosat_valasztottak_az_ev_kezilabdazojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f448beb-c591-4595-8c32-1612770e155e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f510d1-b65b-4a48-9f15-3db0fa09c7e2","keywords":null,"link":"/sport/20200719_A_Gyor_jatekosat_valasztottak_az_ev_kezilabdazojanak","timestamp":"2020. július. 19. 07:41","title":"A Győr játékosát választották az év kézilabdázójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]