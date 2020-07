Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak azonnal távozniuk kell az unióból.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak...","id":"20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183d9ebc-2b51-429b-9d9b-0b2c6ceb216e","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","timestamp":"2020. július. 19. 12:12","title":"Orbán: A jogállamiságot elutasító országoknak menniük kell az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38","c_author":"Serdült Viktória - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Negyedik napjához érkezett az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásmaraton, az állam-és kormányfők 1824 milliárd euróról, jelenlegi árfolyamon a magyar GDP majdnem 14-szereséről alkudoznak. A kialakult törésvonalak Orbán Viktor malmára hajthatják a vizet: a jelenlegi javaslat szerint ugyanis nemcsak a jogállamisági feltételhez kötés maradna ki a határozatból, de az is, hogy ehelyett megerősíthetik az Európai Számvevőszék jogköreit.","shortLead":"Negyedik napjához érkezett az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásmaraton, az állam-és...","id":"20200720_Orban_unios_csucs_koltsegvetes_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144538b6-7a03-4a8d-8115-c97249d05aa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Orban_unios_csucs_koltsegvetes_Brusszel","timestamp":"2020. július. 20. 16:00","title":"Orbán háborút nem, de jogállamisági csatát nyerhet Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","shortLead":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","id":"202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f5c6a-5b84-4d1b-9045-19e3fef7e810","keywords":null,"link":"/360/202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","timestamp":"2020. július. 19. 08:30","title":"Járvány közben bukkant fel új befektető Gerendai luxuséttermeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna feltelepíteni a kémprogramot, szerződésekhez és számlákhoz is hozzáférhettek volna illetéktelenek. ","shortLead":"Hekkertámadás miatt emeltek vádat a hódmezővásárhelyi önkormányzati cég egykori vezetője ellen. Ha sikerült volna...","id":"20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd10d26-8bee-48be-85bb-b892baaecfa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kiberzavar_Hodmezovasarhelyen_Kemprogram_nyomait_is_megtalaltak_a_nyomozok","timestamp":"2020. július. 20. 19:23","title":"Kiberzavar Hódmezővásárhelyen: kémprogram nyomait is megtalálták a nyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közösek az érdekek.","shortLead":"Közösek az érdekek.","id":"20200721_Orban_Viktornak_mondott_koszonetet_a_lengyel_kormanyfo_az_EUcsucs_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ae6514-3fe3-4d1d-bb11-4ccc01acf2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktornak_mondott_koszonetet_a_lengyel_kormanyfo_az_EUcsucs_utan","timestamp":"2020. július. 21. 07:12","title":"Orbán Viktornak mondott köszönetet a lengyel kormányfő az EU-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","shortLead":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","id":"20200719_siofok_razzia_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d9125-f947-4a8a-a6c2-a8cf020508ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_siofok_razzia_rendorok","timestamp":"2020. július. 19. 21:10","title":"Óriási razzia volt Siófokon, közel ezer embert igazoltattak szombat éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney vezetősége úgy döntött, a Facebookról a Disney+, az Instagramról pedig a Hulu hirdetéseit állítják le.","shortLead":"A Disney vezetősége úgy döntött, a Facebookról a Disney+, az Instagramról pedig a Hulu hirdetéseit állítják le.","id":"20200720_disney_facebook_hirdetes_reklam_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79211da-8373-445f-9183-2bd7f144978b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_disney_facebook_hirdetes_reklam_bojkott","timestamp":"2020. július. 20. 10:03","title":"A Disney is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbdc889-6e37-4f65-828f-fbefd67bcc6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatók. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus háromrészes cikksorozatának utolsó része. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatók. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők esetében...","id":"20200719_Ha_a_szenvedelybeteg_no_varandos_es_anya_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbdc889-6e37-4f65-828f-fbefd67bcc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053dead0-b733-4c02-8d63-7ce2ade0c4b6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200719_Ha_a_szenvedelybeteg_no_varandos_es_anya_lesz","timestamp":"2020. július. 19. 20:15","title":"Ha a szenvedélybeteg nő várandós és anya lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]