[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","shortLead":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","id":"20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe28550-69a9-476a-a9c0-35b287f017b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","timestamp":"2020. július. 23. 10:38","title":"Három évre súlyosították a sikkasztó parlamenti raktáros börtönbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","shortLead":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","id":"20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2887711a-8321-4478-adf6-e0962ea04b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. július. 22. 09:03","title":"Már kínai hackerek is támadják a koronavírus-oltáson dolgozó laboratóriumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fc6b6e-1865-4391-a26b-2a55aa69ebd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év nyomozás után számoltak fel a tolnai rendőrök egy kábítószerrel kereskedő bandát. ","shortLead":"Két év nyomozás után számoltak fel a tolnai rendőrök egy kábítószerrel kereskedő bandát. ","id":"20200722_rendorseg_droghalozat_tolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59fc6b6e-1865-4391-a26b-2a55aa69ebd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800ae5bb-78b7-48d6-acd0-1410f01ab3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_rendorseg_droghalozat_tolna","timestamp":"2020. július. 22. 08:15","title":"Száz rendőr csapott le egyszerre egy droghálózatra Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg az identitásunkat, egyes jogainkat, részben a magánéletünket és azt is, hogy mit csinálunk a szabadidőnkben. Egyes teoretikusok szerint radikális reformra szorul a munka világa, mert már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Az úgynevezett post-work társadalom idealisztikus elképzelése most a koronavírus-járvánnyal új lendületet kapott. A hvg.hu cikksorozatban járja körbe a témát.","shortLead":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg...","id":"20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad756bb-94af-4e88-a0ba-47aed307eb78","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Hogyan lett a munka az életünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840ba358-fa52-4b6f-93c3-68bfb78bcc60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának, közli az MTI.","shortLead":"Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának, közli...","id":"20200722_Farago_Tamas_lehet_a_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=840ba358-fa52-4b6f-93c3-68bfb78bcc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254afd4a-9859-4947-a568-5a9aac5ecb0d","keywords":null,"link":"/sport/20200722_Farago_Tamas_lehet_a_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2020. július. 22. 11:48","title":"Faragó Tamás lehet a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","shortLead":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","id":"20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb821e0-d5f0-4419-a527-475e9759373c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","timestamp":"2020. július. 22. 05:13","title":"Szijjártó: Magyarország a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint a gyors- és gépírónő soha nem érezte magát bűnösnek, amiért a háború utolsó éveiben a náci propagandaminiszter sleppjéhez tartozott, és azt állította, hogy nem tudott a németek háborús bűneiről sem. Hihetünk-e Brunhilde Pomselnek? És lehet-e a lojalitást a tudatlansággal mentegetni?","shortLead":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint...","id":"20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c866de9-ed4a-47ca-8af7-a4f94f549391","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","timestamp":"2020. július. 21. 20:00","title":"Jár-e a felmentés Goebbels titkárnőjének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]