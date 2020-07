Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FCSB játékosaihoz a szurkolók is csatlakoztak.","shortLead":"Az FCSB játékosaihoz a szurkolók is csatlakoztak.","id":"20200723_Magyarellenes_rigmus_kupagyozelem_Bukarest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe28daa-48d1-42e7-b3b8-7616a31be2eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Magyarellenes_rigmus_kupagyozelem_Bukarest","timestamp":"2020. július. 23. 19:25","title":"Magyarellenes rigmusokkal ünnepelte a kupagyőzelmet a bukaresti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre, hogy baj van.","shortLead":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre...","id":"20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135770cc-8471-4b93-80ad-f715cdcc5e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","timestamp":"2020. július. 23. 18:08","title":"Rosszul lett a Volánbusz sofőrje, egy rendőr mentette meg a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. 