[{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig azért tartóztattak le, mert eltitkolta, hogy kapcsolatban állt a kínai néphadsereggel.","shortLead":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig...","id":"20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef17074-6c40-4c85-9e66-43c57f64c3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. július. 25. 14:48","title":"Dagad a kémbotrány az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes a következő szavakból kellett ihletet merítenie: felmondás, libernyákok, hugi, mélypont, remény. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6089a3c6-2b6e-495d-80f0-7f8087f1f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09227fc8-3092-4872-b73d-a7df5623ab74","keywords":null,"link":"/360/20200726_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Az én hetem: Ez nem Krusovszky Dénes hete volt, és nem csak az Index miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","shortLead":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","id":"20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb306740-d9fe-404a-8eb6-f1fa01d65fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","timestamp":"2020. július. 25. 13:49","title":"Baranyi Krisztina Index-bojkottot hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c44ea89-60e5-4261-a4af-7b5e8f6a7c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szúrta ki az Átlátszó korábbi cikke alapján, hogy hol pihenheti ki a brüsszeli EU-csúcs fáradalmait a miniszterelnök","shortLead":"A Magyar Narancs szúrta ki az Átlátszó korábbi cikke alapján, hogy hol pihenheti ki a brüsszeli EU-csúcs fáradalmait...","id":"20200726_Csak_nem_Tiborcznal_nyaral_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c44ea89-60e5-4261-a4af-7b5e8f6a7c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a32fa8f-9cda-4795-994d-2be0c8b119fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Csak_nem_Tiborcznal_nyaral_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 26. 17:59","title":"Csak nem Tiborcznál pihen Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizetés és szakmai elismerés nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat egy kutatás szerint.","shortLead":"A fizetés és szakmai elismerés nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat egy kutatás szerint.","id":"20200725_Egy_ujabb_nyomos_erv_arra_hogy_ne_dolgozzon_nyaralas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f34c0-f010-43b3-ac6e-49894f176997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Egy_ujabb_nyomos_erv_arra_hogy_ne_dolgozzon_nyaralas_alatt","timestamp":"2020. július. 25. 21:31","title":"Egy újabb nyomós érv arra, hogy ne dolgozzon nyaralás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","shortLead":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","id":"20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a09a0-85a9-4946-9173-4075d0d36c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Akkora áradás volt Nagyatádnál, hogy újabb rubrikákat kellett felvésni a vízmércére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat telepítettek ki, egy település megközelíthetetlenné vált.","shortLead":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat...","id":"20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d614992-1813-40b6-9d9b-ceffb99af6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","timestamp":"2020. július. 25. 17:48","title":"Ostromállapot az esőzések miatt Somogyban és Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]