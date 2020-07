Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába. Ezt tette nemrég is, a harmadik alkalommal, a CNN pedig kigyűjtött 32 groteszk beszólást.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába...","id":"20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3a86ab-ac76-4476-8466-fb2592b5aab5","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","timestamp":"2020. július. 25. 17:33","title":"Trump legbizarrabb mondatai – a CNN szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Bodolai László szerint Dull Szabolcs üzleti titkokat szivárogtatott ki a konkurenciának.","shortLead":"Bodolai László szerint Dull Szabolcs üzleti titkokat szivárogtatott ki a konkurenciának.","id":"20200725_Bodolai_Dullt_Nemetorszagban_rendorok_szijon_vezettek_volna_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcba2a12-e3b6-41d3-8dc5-a39da97b7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Bodolai_Dullt_Nemetorszagban_rendorok_szijon_vezettek_volna_el","timestamp":"2020. július. 25. 18:33","title":"Bodolai: Németországban Dullt szíjon vezették volna el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy mekkora károkat okoz a koronavírus Európában és az Egyesült Államokban, senkinek nem kell bemutatni. De a járvány ugyanúgy ott van olyan országokban is, amelyeknek szinte esélyük sincs arra, hogy bekerüljenek a hírekbe. Van, ahol az egészségügy rémes helyzete miatt kell küzdeni, máshol a gazdasági kitettség okoz jókora károkat, és az is kiderül ilyen helyzetben, ha az állam képtelen ellátni a feladatait.","shortLead":"Azt, hogy mekkora károkat okoz a koronavírus Európában és az Egyesült Államokban, senkinek nem kell bemutatni. De...","id":"20200726_koronavirus_azsia_afrika_delamerika_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ec482-8f74-4b26-820f-79afa7758cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_koronavirus_azsia_afrika_delamerika_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:00","title":"Járvány a radar alatt - így pusztít a koronavírus ott, ahova senki nem néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","shortLead":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","id":"20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd031dc-601c-4a08-b8bc-c24ad423a207","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 15:04","title":"Újabb helyen állították le a vasúti forgalmat az áradás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20986214-daf2-4e55-b517-ff71ee7ecca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz hatóságok körözték a kocsit, amelyet a csanádpalotai átkelőnél foglalt le a rendőrség. ","shortLead":"Az olasz hatóságok körözték a kocsit, amelyet a csanádpalotai átkelőnél foglalt le a rendőrség. ","id":"20200725_Tizmillot_ero_lopott_terepjarot_fogtak_meg_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20986214-daf2-4e55-b517-ff71ee7ecca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bc7674-bf01-4ca1-a9d8-981760687338","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Tizmillot_ero_lopott_terepjarot_fogtak_meg_a_hataron","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Tízmillót érő lopott terepjárót fogtak meg a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi a külső sávot és a leállósávot foglalja el Hajdúdorognál.","shortLead":"A kocsi a külső sávot és a leállósávot foglalja el Hajdúdorognál.","id":"20200726_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M3ason_kozlekedesi_baleset_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad130d2-7233-4906-94f1-59204fd5fa37","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M3ason_kozlekedesi_baleset_autopalya","timestamp":"2020. július. 26. 15:26","title":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így könnyebben nyomtatható otthon is.","shortLead":"Így könnyebben nyomtatható otthon is.","id":"20200725_Feketefeher_lesz_a_zoldkartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bb57b7-e2f1-4405-a60f-ebeb4804e999","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Feketefeher_lesz_a_zoldkartya","timestamp":"2020. július. 25. 10:25","title":"Fekete-fehér lesz a zöldkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]