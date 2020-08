Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9773519b-1569-49e0-999f-cb71835c245d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Hol milliárdos állami támogatással, hol alacsonyabb közterheket jelentő besorolással segíti a hatalom a Tihanyi-félsziget értékes területeinek beépítését. Az ország egyik legszebb tája elkerített luxuslakóparkká válhat megfizethetetlen szolgáltatásokkal.","shortLead":"Hol milliárdos állami támogatással, hol alacsonyabb közterheket jelentő besorolással segíti a hatalom...","id":"202033__tihanyi_fejlesztesek__nyaralo_nerelok__rozsdaovezet_a_paradicsomban__part_menti_ingatlanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9773519b-1569-49e0-999f-cb71835c245d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a2fdc4-9a4d-4dda-b41a-347fdcdcba65","keywords":null,"link":"/360/202033__tihanyi_fejlesztesek__nyaralo_nerelok__rozsdaovezet_a_paradicsomban__part_menti_ingatlanok","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:30","title":"A NER Tihanyban: a rozsdaövezeti adókedvezményre hajtanak a luxuslakópark építői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jesko a svéd márka elképesztő teljesítményű hiperautója, amelyet limitált példányszámban gyártanak.","shortLead":"A Koenigsegg Jesko a svéd márka elképesztő teljesítményű hiperautója, amelyet limitált példányszámban gyártanak.","id":"20200813_A_Koenigsegg_sved_hiperautohoz_van_egy_opcio_ami_onmagaban_130_millio_forintba_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17de8023-b672-4f7e-9bc0-548ea03fccfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_A_Koenigsegg_sved_hiperautohoz_van_egy_opcio_ami_onmagaban_130_millio_forintba_kerul","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:35","title":"A Koenigsegg svéd hiperautóhoz van egy opció, ami önmagában 130 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15a6738-de1b-4aa1-9b46-a9c47d72d16c","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Teljesen átszabták Belső-Erzsébetváros közlekedési rendjét, hogy csökkentsék az átmenő gépjárműforgalmat. A cél érdekében a megoldás jónak tűnik, de egyelőre problémákat tud okozni, mikor egyirányú utcákban szemből találkoznak autók.","shortLead":"Teljesen átszabták Belső-Erzsébetváros közlekedési rendjét, hogy csökkentsék az átmenő gépjárműforgalmat. A cél...","id":"20200814_bulinegyed_forgalmi_valtozasok_kresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15a6738-de1b-4aa1-9b46-a9c47d72d16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff7cae6-29ad-4974-abd8-a17a8cbfe518","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_bulinegyed_forgalmi_valtozasok_kresz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:30","title":"Karácsonyék éles KRESZ-vizsga-helyszínné alakították a bulinegyedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak”.

","shortLead":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar...","id":"20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b69705-7f0d-404b-a4fc-bb69a6a36e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:51","title":"Államalapító Szent István-emlékérmet kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84edc60b-b8b1-4d8c-a471-0f965af38225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tulajdonában lévő navigációs app már világszerte ismeri a vasúti átkelőket, sőt riasztásokat is küld azokról.","shortLead":"A Google tulajdonában lévő navigációs app már világszerte ismeri a vasúti átkelőket, sőt riasztásokat is küld azokról.","id":"20200814_waze_navigacio_google_terkep_vasuti_atjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84edc60b-b8b1-4d8c-a471-0f965af38225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80bcfe-811a-4f4f-8131-5c1325c9a932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_waze_navigacio_google_terkep_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:03","title":"Nagyon fontos funkció került a Waze-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre az Egyesült Államoknak nincs rálátása és erői sincsenek jelen.","shortLead":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre...","id":"20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547d24d-18d2-4f5c-b605-4ad248509d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:57","title":"Az Iszlám Állam feltámadása fenyeget Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Nemrég a tanároktól azt a jogkörüket vették el, hogy meghatározzák, mit, hogyan és miből tanítsanak az iskolában, most egy széles jogkörrel rendelkező egyenruhást szabadítanak rá a tanintézményekre. Az ellenállás pedig mostanra megszűnt, önműködő a központosítás, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"Nemrég a tanároktól azt a jogkörüket vették el, hogy meghatározzák, mit, hogyan és miből tanítsanak az iskolában, most...","id":"202032_iskola_orizetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1166e0-428f-4c3c-b899-85ccda46fdd5","keywords":null,"link":"/360/202032_iskola_orizetben","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:00","title":"Horn Gábor: A fideszes oktatáspolitika újabb megbocsáthatatlan kártétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte: az állami támogatásokat sorra nyerő együttes pénzért dolgozott.","shortLead":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte...","id":"20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e636a4-2afa-43b2-a1fd-3d5202ad5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:15","title":"Benkő: Ingyen írt páncélos indulót a Kárpátia, mert ennyire hazafias","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]