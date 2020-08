Eleinte csak a Google saját, Pixel mobiljain működött, ma már azonban sok más gyártó eszközére is telepíthető a Google által kiadott Telefon alkalmazás.

Egy, a szoftverhez érkezett frissítésnek köszönhetően más mobilokra is telepíthetővé vált a Google Phone (nálunk Telefon) nevű alkalmazása. A fejlesztést eddig csak néhány androidos eszközre lehetett letölteni, például a keresőcég Pixel készülékeire, de ma már a Samsung-, illetve OnePlus-tulajdonosok is használhatják. (És később várhatóan másokhoz is megérkezik.)

Az app egy okosabb híváskezelő, amely sokféle funkcióval rendelkezik: van benne például videochates lehetőség (ehhez a Google Duo appra is szükség van), de a kéretlen hívások ellen is véd. Ez utóbbi akkor lép működésbe, amikor valószínűsíthetően spam jellegű hívás érkezik. Az appal le is tilthatók a nem kívánatos számok.

© Play áruház/Google

A Telefon normál esetben a valós idejű hívásszűrést is támogatja, de ez a funkció csak az angol nyelvterületen, illetve a Pixel eszközökön használható. Attól tehát, hogy az app más androidos mobilokra is tölthető, vannak jellemzők, amik továbbra is gyártóspecifikusak maradnak.

A Telefon rendelkezik többek közt minihívásnézettel is, ami azoknak jöhet jól, akik mást is csinálnak a telefonjukon, miközben beszélnek valakivel. Az app ilyenkor automatikusan kisebbre vált, hogy a felhasználó más alkalmazásokat is meg tudjon nyitni.

Fontos tudni, hogy a program egyelőre béta-változatban érhető el, így pedig előfordulhatnak vele hibák. Illetve furcsa, hogy a Play áruházban kereséssel nem mindig lehet megtalálni. Ide kattintva viszont rögtön eléri.

