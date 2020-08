Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának a mennyisége.","shortLead":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának...","id":"20200814_debrecen_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcf181-f9a7-43d6-a05f-bbd906d79d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_debrecen_idosotthon","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:57","title":"Lezárják a debreceni idősotthonokat a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a7fc1f-9d0f-44d4-88f4-87ce91160522","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak maga a tempó érdekes persze, hanem az egész autó, a kabintér részletei, a műszerek és a motorhang.","shortLead":"Nem csak maga a tempó érdekes persze, hanem az egész autó, a kabintér részletei, a műszerek és a motorhang.","id":"20200814_Szepen_tartja_meg_ma_is_a_200as_tempot_ez_a_1978as_Mercedes_450_SEL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a7fc1f-9d0f-44d4-88f4-87ce91160522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55829efd-c82a-4418-9dad-82b5fab40939","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Szepen_tartja_meg_ma_is_a_200as_tempot_ez_a_1978as_Mercedes_450_SEL","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:29","title":"Szépen tartja még ma is a 200-as tempót ez a 1978-as Mercedes 450 SEL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már 2019-ben is rekordszámú tüzet észleltek a brazil őserdőkben, idén pedig még rosszabb a helyzet.","shortLead":"Már 2019-ben is rekordszámú tüzet észleltek a brazil őserdőkben, idén pedig még rosszabb a helyzet.","id":"20200814_Iden_sokkal_tobb_tuz_utott_ki_az_amazoniai_esoerdokben_mint_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b970a4-3091-4518-85e7-6c8342c859c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_Iden_sokkal_tobb_tuz_utott_ki_az_amazoniai_esoerdokben_mint_tavaly","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:21","title":"Idén sokkal több tűz ütött ki az amazóniai esőerdőkben, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51","c_author":"Andrzej Nowak","category":"360","description":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország a Szovjetuniót legyőzve megőrizte két évvel korábban, az első világháború végén – csaknem 130 év után – visszanyert függetlenségét. Amely csak a II. világháborúig tartott, és a lengyelek csak 1989-ben kaphatták vissza – ezért nevezi Nowak 1920-hoz hasonlóan 1989-et is csodás évnek. Alábbi cikkét az 1920. augusztus 15-én (ma lengyel állami ünnep és a hadsereg napja) véget ért varsói csata centenáriuma alkalmából írta.","shortLead":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország...","id":"20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9de309-da56-47f8-84fd-d0297fe65ce5","keywords":null,"link":"/360/20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Nem lett volna 1989, ha nem lett volna 1920 – 100 éve volt a sorsdöntő varsói csata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új ufókutató csoportot állít fel az amerikai hadügy, mert ennek már fele sem tréfa.","shortLead":"Új ufókutató csoportot állít fel az amerikai hadügy, mert ennek már fele sem tréfa.","id":"20200814_Uj_ufokutato_csoport_alakult_a_Pentagonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a70265-068e-4ed6-994b-cbec02ca10ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_Uj_ufokutato_csoport_alakult_a_Pentagonnal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:14","title":"Valami röpköd, és nem tudják, mi az – a Pentagon kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá válhatna a telefonfüggetlenség. A levédetett technológia a wifi-jel erősségének is jót tesz.","shortLead":"Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá...","id":"20200815_apple_szabadalom_antennaracs_a_kijelzo_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a521bc-46f3-40c8-84aa-3e29457e63a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_apple_szabadalom_antennaracs_a_kijelzo_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:03","title":"Az Apple nagy újítása lehet a vezeték nélküli antennarács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","shortLead":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","id":"20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0748d6b-09a4-42ff-bc5c-f74f11d2a2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:27","title":"A koronavírus mellett más vírusok is fertőznek a nyári időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük migránsok használták. ","shortLead":"Szerintük migránsok használták. ","id":"20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c157f7-627a-448c-aeb5-ace798887c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:17","title":"Ötvencentis alagutat talált a határzár alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]