[{"available":true,"c_guid":"2192ebfe-0a12-40d3-a479-1302477a6bfb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pékáruval is kereskedhet a műsorvezető-rendező celeb, Till Attila vállalkozása.","shortLead":"Pékáruval is kereskedhet a műsorvezető-rendező celeb, Till Attila vállalkozása.","id":"20200818_KENYERLELKE_Till_Attilaek_fesztivaloznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2192ebfe-0a12-40d3-a479-1302477a6bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfcf6b1-176c-47e4-8729-3a122b3dc8f8","keywords":null,"link":"/360/20200818_KENYERLELKE_Till_Attilaek_fesztivaloznak","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:00","title":"Till Attiláék cége már fesztiválozhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","shortLead":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","id":"20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e577afa-2c5f-4b7e-9f87-c54beb38f5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:33","title":"Kiosztották Diana szerepét a The Crown utolsó két évadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","shortLead":"Az intézményt ma még zömmel állami és helyi költségvetési forrásokból tartják fenn.","id":"20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07479b96-5d0d-49c6-b543-55f07c7c820b","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_debrecen_elitiskola_iskola_varga_zoltan_dk","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:36","title":"Alkalmanként 270 ezer forintért ad oktatási tanácsokat egy cég a debreceni elitiskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5abe85-99ae-4464-8b12-b8820a4bc98f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"74 év után mutatkozott be újra a magyar foci csúcsán a XXII. kerület focicsapata. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon és színházi felvételeken túl számos dokumentarista sorozatot is készített. A munkáit több köz- és magángyűjtemény őrzi, az elismerései között van a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díja. Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapítója ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: „Szebeni András fotográfus nagyon tudott élni. És most nagyon meg tudott halni. Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei, a könyvei, maradtak a történetek, és maradtunk mi, a barátai". Most a képein keresztül idézzük fel az emlékét. 