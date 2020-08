Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","id":"20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7ca81-0227-47d6-93c8-9308281f853f","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:16","title":"Holttestet találtak egy aszódi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt nem hagyja annyiban, a Kúriához fordul.","shortLead":"A párt nem hagyja annyiban, a Kúriához fordul.","id":"20200824_Tiszaujvarosi_idokozi_nem_lehet_a_Jobbik_jeloltje_Biro_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f12ae0a-648d-4880-9407-b666ad2e1958","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Tiszaujvarosi_idokozi_nem_lehet_a_Jobbik_jeloltje_Biro_Laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:07","title":"Tiszaújvárosi időközi: nem lehet a Jobbik jelöltje Bíró László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.","shortLead":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi...","id":"20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9648ed-00fd-41f6-ac00-0bd38a2e5c68","keywords":null,"link":"/sport/20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:06","title":"Dzsudzsák nélkül, négy újonccal készül a válogatott a Nemzetek Ligájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f47ef4-2f47-4bdc-8ba2-f7939220f811","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor rendszerében a sajtó ellenőrzése a hatalom megőrzésének kulcsa. A magyar médiaviszonyok átalakítását 2010-ben törvényi erővel kezdték meg, bedarálták a közszolgálati médiát, újraosztották a frekvenciákat. A saját felületek építésében csak jelentéktelen sikereket értek el, de a függetleneket sikerült meggyengíteniük, majd felvásárolniuk vagy elhallgattatniuk.","shortLead":"Orbán Viktor rendszerében a sajtó ellenőrzése a hatalom megőrzésének kulcsa. A magyar médiaviszonyok átalakítását...","id":"20200824_A_media_elmult_tiz_eve_Magyarorszagon__szamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5f47ef4-2f47-4bdc-8ba2-f7939220f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b55c5e-4482-4deb-82ad-73b25d8dc222","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_media_elmult_tiz_eve_Magyarorszagon__szamokban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:00","title":"Így alakult a magyar média helyzete Orbán elmúlt 10 évében – infografika ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Alkotmányozó többség a parlamentben, katonás szellem az államigazgatásban, nem egészen önzetlen kínai segítség – ez ma Srí Lanka. A családi hatalom bebetonozásának kísérletét a koronavírus-járvány is segítette.","shortLead":"Alkotmányozó többség a parlamentben, katonás szellem az államigazgatásban, nem egészen önzetlen kínai segítség – ez ma...","id":"202034__sri_lanka__testveries_hatalommegosztas__kinai_nyomulas__csaladban_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fca41-52d5-4620-bdc9-4f6bf77c26c5","keywords":null,"link":"/360/202034__sri_lanka__testveries_hatalommegosztas__kinai_nyomulas__csaladban_marad","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:00","title":"Srí Lanka: egy családi vállalkozásban üzemeltetett ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","shortLead":"Gutai Mátyás kutatásai bizonyították, hogy különleges ablaktechnológiájával nem csak a fűtésszámlán lehet spórolni.","id":"20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583771b7-2db0-4b67-b359-d8ada2d4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163390ca-e0e9-4120-b12e-0d66a11b3610","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_gutai_matyas_vizhaz_vizablak_hutes_futes_napelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:03","title":"Hűt és fűt is a magyar feltaláló vízablaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató elmondása szerint a cég nem készül leépítésre.","shortLead":"A vezérigazgató elmondása szerint a cég nem készül leépítésre.","id":"20200825_Uj_tulajdonosa_lehet_a_Dunaferrnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90310894-3b98-4d65-93c6-613ffe713a48","keywords":null,"link":"/kkv/20200825_Uj_tulajdonosa_lehet_a_Dunaferrnek","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:25","title":"Új tulajdonosa lehet a Dunaferrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolya kapott aktuális feladatot.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eba20-4982-49ce-93e9-ded5d3a76220","keywords":null,"link":"/360/20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya tulajdonképpen még irigyelni is tudja a szerelmes Zitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]