Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már.","shortLead":"Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már.","id":"20200826_Bolsonaro_masodik_fia_is_koronavirusos_lett_o_az_otodik_fertozott_a_csaladban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968a910a-4f5c-4e43-96fc-e223e37e91df","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Bolsonaro_masodik_fia_is_koronavirusos_lett_o_az_otodik_fertozott_a_csaladban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:51","title":"Bolsonaro második fia is koronavírusos lett, ő az ötödik fertőzött a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","shortLead":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","id":"20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59516f-8754-47e3-bab7-5e98e173e9a5","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Öngyilkos akart lenni Elton John volt felesége a nászútjukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, tűz sem ütött ki.","id":"20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70c0c4ef-5836-4db7-9070-a1d97bb41a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd47d6-c452-42d0-8bc5-9bbd998961d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_robbanas_dunaferr_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:17","title":"Robbanás történt a Dunaferr zsugorítóművében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adorján Nicolas Bencének rosszul sikerült a felvételi előkészítője, és nem merte elmondani.","shortLead":"Adorján Nicolas Bencének rosszul sikerült a felvételi előkészítője, és nem merte elmondani.","id":"20200825_XII_kerulet_eltunt_14_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157bc638-5694-4eee-b325-044e182717e3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_XII_kerulet_eltunt_14_eves_fiu","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:10","title":"Megkerült a XII. kerületből eltűnt 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","shortLead":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","id":"20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8e9c9-3430-4c51-9ce1-4c784e0823d3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:40","title":"Koronavírusban meghalt a felesége annak a floridai taxisnak, aki szerint a koronavírus csak egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6602ebe-b9ee-4c02-8562-0499d1d550d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:25","title":"Závecz: Erős, de közös listával megközelíthető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt referendummal akadályozta volna meg, hogy a természetes tavak szabadstrandjait beépítsék.","shortLead":"Az ellenzéki párt referendummal akadályozta volna meg, hogy a természetes tavak szabadstrandjait beépítsék.","id":"20200824_nepszavazas_kerdes_mszp_balaton_nvb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91247a7-d9be-4d0f-9ea1-56abc734ea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_nepszavazas_kerdes_mszp_balaton_nvb","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:05","title":"Elmeszelték az MSZP Balatont védő népszavazási kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. Az ügyészség szerint a kérelmet el kell utasítani.","shortLead":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett...","id":"20200825_ratko_mladic_per_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d2db0-b979-46a5-81c7-079899811e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ratko_mladic_per_meszaros","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:20","title":"Megkezdődött a Balkán mészárosának fellebbviteli pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]