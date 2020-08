Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","shortLead":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f5811-302c-423f-ba13-76525fab82a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:56","title":"A karantén vége óta nem volt ennyi új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint negyven munkás a múlt héten csendes sztrájkba kezdett. Szakszervezeti segítséggel juthatnak haza.","shortLead":"Több mint negyven munkás a múlt héten csendes sztrájkba kezdett. Szakszervezeti segítséggel juthatnak haza.","id":"20200825_hazaterhetnek_az_indiai_munkasok_szerbiabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921c115f-5d15-493a-9765-c3575f0d00a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200825_hazaterhetnek_az_indiai_munkasok_szerbiabol","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:49","title":"Hazajuthatnak az indiai munkások, akik fizetés nélkül maradtak a Budapest–Belgrád vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és lajosmizsei vonal vonatainak menetideje a fővárosi szakaszon 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is kell számítani.","shortLead":"A ceglédi és lajosmizsei vonal vonatainak menetideje a fővárosi szakaszon 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is...","id":"20200827_mav_hiba_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6750fd2-ccd5-431b-b688-2cf082c738b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_mav_hiba_keses","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:04","title":"Elromlott biztosító miatt késnek rengeteget a vonatok a Nyugati pályaudvar felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c047723-837b-42aa-9632-4c7386b91668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már 29 veszélyeztetett bálna vetődött a partra az elmúlt két hétben Európa északi részén. ","shortLead":"Eddig már 29 veszélyeztetett bálna vetődött a partra az elmúlt két hétben Európa északi részén. ","id":"20200825_Olajkereso_szonar_miatt_vetodhettek_partra_a_balnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c047723-837b-42aa-9632-4c7386b91668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c0566-4752-4698-b76f-f687d3590bc0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200825_Olajkereso_szonar_miatt_vetodhettek_partra_a_balnak","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:24","title":"Olajkereső szonár miatt vetődhettek partra a bálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","shortLead":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","id":"20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7db567-814d-48d2-b300-21289ef35790","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:12","title":"Legutóbb júniusban volt annyi aktív fertőzött Magyarországon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7891421e-7030-4f52-8c2e-1592743043cb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200825_Marabu_Feknyuz_Orban_szemeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7891421e-7030-4f52-8c2e-1592743043cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2506bc7b-5071-4847-80cb-c4ba7a705a51","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Marabu_Feknyuz_Orban_szemeben","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]